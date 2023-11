PS5: dos grandes singleplayers y dos servicios en vivo en 2024, según un conocido filtrador

¿No habrá un solo jugador de PlayStation Studios en 2024?

De hecho, el usuario “TobbBonzalez” informó que no habrá lanzamientos importantes para un jugador de PlayStation Studios en 2024, lo que contradice la idea de que al menos Marvel’s Wolverine podría lanzarse el próximo año.

Shinobi602 respondió a esta declaración diciendo: “Hay Otras cosas“, añadiendo que “si estos juegos llegarán o no dentro de un año es otra cuestión”. De hecho, el filtrador parece confirmar que Death Stranding 2 y Rise of the Ronin están programados para lanzarse en 2024, aunque un lanzamiento sigue siendo difícil. Otros juegos, sobre todo durante el año. También parece que se han confirmado los dos servicios en directo publicados por Sony.

De hecho, los dos últimos son fácilmente reconocibles como Helldivers 2 y Concord, los cuales se esperan para el próximo año y, por lo tanto, entran de lleno en el pronóstico.