Musk lleva Internet a la tribu aislada del Amazonas: después de 9 meses, “son vagos, no trabajan y no se mueven”

Decenas de niños y adultos aburridos pegados a las pantallas de sus teléfonos inteligentes. Una escena que ahora se ha convertido en un cliché para describir el impacto de la tecnología en los humanos. En todas las latitudes, todo hay que decirlo. Cuando los satélites Starlink de Elon Musk lograron conectar a la comunidad Marobo, una tribu amazónica que ha vivido orgullosamente aislada durante siglos, con el resto del mundo hace nueve meses, casi todos estaban felices. Internet ofrecía muchas ventajas obvias: “Desde estas pantallas se nos abrió un mundo desconocido”, dice Tsinama Marobo, de 73 años, un anciano de la aldea. Como conversaciones con seres queridos lejanos y la capacidad de pedir ayuda en caso de emergencia. Pero ahora las cosas están peor”. La mujer habla con dos periodistas de… Los New York Times Quien partió hacia Brasil y llegó a las orillas del río Ituí. Mira a sus compañeros del pueblo y sacude la cabeza: “Están todos allí, concentrados en sus teléfonos móviles. Se han vuelto perezosos. No hablan, no trabajan, no se mueven. Están un poco angustiados. Miran las fotografías, leen con el traductor, navegan durante horas y horas inmersos en un trance aterrador. Como adolescentes perezosos, la rápida Internet llegó como un relámpago a sus vidas y trastornó los ritmos de su sociedad, cambiando sus vidas. Los hábitos están al revés. La “revolución” digital fue mucho más rápida de lo que las sociedades habían visto en El mundo se ha globalizado en los últimos treinta años. Nadie ha tenido tiempo, de la noche a la mañana, para desarrollar las “enzimas” necesarias para metabolizar el impacto. una ventana al mundo, especialmente en una sociedad que hasta el día anterior estaba herméticamente cerrada al exterior. “Los jóvenes están aprendiendo”, continúa la mujer “las costumbres de los blancos mientras sus compañeros navegan por las redes sociales y envían vídeos y fotos”. Testigos de este cambio histórico en una tribu de menos de 2.000 habitantes explican cómo trajo consigo Internet, así como la posibilidad de conocer el mundo y hablar con familiares, conversaciones a distancia e incluso conversaciones grupales llenas de chismes. Extraños en línea, videojuegos violentos, fraudes digitales, desinformación, pornografía como en todas partes, pero sin ningún avance tecnológico: “Internet fue un terremoto para nosotros que no tuvimos tiempo de comprender, estudiar y aprender a utilizar. “Fue un shock”. Y ya no hay vuelta atrás: “Por Dios, habrá una revolución. Nosotros también saldremos de esto. Pero no descarten Internet”.

