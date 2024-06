India: Modi hacia una victoria electoral histórica y un tercer mandato

si en cambio Previsión Si resulta incorrecto, no será nuevo.

No es raro que hagan esto. director Se equivocan porque, como explican los analistas, es extremadamente difícil obtener resultados creíbles en un país tan vasto y complejo.India.

El último día de elecciones en India, dentro de seis semanas

Las encuestas preelectorales siempre habían mostrado al BJP ampliamente victorioso, pero durante las seis semanas de votación, surgieron no pocas dudas sobre la estabilidad del partido. La mayoría de gobierno, lo que lleva a muchos analistas a esperar una victoria, pero por un margen más estrecho que en 2019.

Al realizar una media de seis encuestas de opinión esta tarde del 1 de junio, la NDA pudo obtener resultados. Entre 355 y 380 plazasfrente a los 353 escaños obtenidos en las elecciones de 2019, cuando solo el BJP presentó un Nueva Delhi 303 parlamentarios. Una vez más, según las encuestas a pie de urna, la alianza de oposición está liderada por el Congreso Nacional Indio. Raúl Gandhi Se espera que consiga entre 125 y 165 escaños.

La oposición explicó que no creía en las encuestas de opinión. La mayoría de los partidos de la oposición, no en vano, acusan a los canales de televisión indios que realizan este tipo de encuestas de haber Partidario de ModiDestacando que en la India no se fabrican según estándares científicos suficientes.