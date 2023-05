Sin aumento de salario en 15 años, un empleado está demandando a la empresa. Pero ha estado de vacaciones desde 2008.

Sin aumento de sueldo durante 15 años. Y el trabajador está demandando a la empresa por discriminación. Sin embargo, el tribunal demostró que estaba equivocado. ¿la razón? Ha estado de baja por enfermedad desde 2008.

Sin aumento de sueldo, demandar a la empresa

The Mirror cuenta la historia del director de TI, Ian Clifford.

Un especialista que trabaja para IBM recibe más de £ 54,000 al año y tiene salarios garantizados hasta los 65 años. Pero el hombre dijo que “no era lo suficientemente generoso”, argumentando que su salario perdería valor con el tiempo debido a la inflación. Pero su pedido fue rechazado. El juez le dijo que le habían dado una “ventaja muy significativa” y un “trato preferencial”.

la historia

Berkshire en Court at Reading escuchó la historia de Clifford. Después de estudiar en King’s College London, se unió a Lotus Development en 2000 antes de que IBM lo adquiriera. Se fue de baja por enfermedad en septiembre de 2008 y estuvo desempleado hasta 2013, cuando presentó una denuncia. Se quejó de no recibir un aumento y también se quejó de cinco años de vacaciones pagadas. En abril de 2013, cuando Clifford tenía 30 años, se llegó a un “acuerdo de compromiso” y su queja se resolvió al ser incluido en el plan de discapacidad de la empresa.

Según el plan, una persona que no puede trabajar no es despedida, pero permanece empleada y no tiene “obligaciones laborales”. El empleado del plan tiene el “derecho”, hasta la recuperación, jubilación o muerte, lo que ocurra primero, a recibir el 75% de sus salarios acordados. En el caso del Sr. Clifford, su salario acordado fue de 72.037 libras esterlinas, lo que significa que a partir de 2013 cobraría 54.028 libras esterlinas después de un descuento del 25%. El plan ha estado vigente durante más de 30 años hasta que alcance la edad de jubilación de 65 años, lo que significa que recibirá un total de más de 1,5 millones de libras esterlinas.

el caso

Pero, en febrero de 2022, Clifford llevó a IBM a la corte laboral con nuevas quejas de discriminación por discapacidad. Pero el juez laboral Paul Hosiego desestimó su caso: “Los empleados activos pueden obtener aumentos de sueldo, pero los inactivos no, es una diferencia, pero no es, en mi opinión, un agravio de algo causado por la discapacidad”.