La tiranía se puede detener” – Corriere.it

¿Por qué los votantes se expresaron de manera diferente diez meses después de las elecciones presidenciales?

“La economía ciertamente jugó un papel, pero no fue el único hecho. La participación electoral fue baja, y esto sugiere que muchos votantes del AKP no estaban tan entusiasmados. Y no olvidemos que un millón de jóvenes votaron por primera vez. Creo que Quieren una democracia real que prepare para un futuro mejor. La tasa de inflación es del 67%, y la depreciación de la lira turca ha afectado gravemente a empresas de todos los tamaños y ha provocado el deterioro del nivel de vida de muchos ciudadanos. El terremoto dejó terribles Heridas, conmociones y destrucción. También hay un factor psicológico. Mucha gente se sentía cansada de escuchar lo mismo: “Incitando a la retórica del gobierno una y otra vez. Había fatiga. La gente quería un cambio. Un gran cambio democrático”.