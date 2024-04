Las investigaciones van a los fiscales europeos – Corriere.it

Fue el primero en plantear esta cuestión. Los New York Timesdel cual habló “Diplomacia personal” de Von der Leyen respecto al tercer contrato con Pfizer-BioNTech, firmado el 20 de mayo de 2021que pedía la entrega de 1.800 millones de dosis entre finales de 2021 y 2023. nata había señalado Se intercambiaron “cartas y llamadas telefónicas con Albert Bourla” “durante un mes” y el comité nunca las hizo públicas. Entonces el 25 de enero de 2023. Los New York Times Se presentó una demanda contra el presidente de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no publicar las cartas. Hace ya un año, en enero de 2022, el broker europeo Emily O'Reilly Realizó una investigación que concluyó que hubo mala gestión en los intentos del comité de ser el primero en recuperar los mensajes de texto, luego de una solicitud de acceso público por parte de un periodista de netzpolitik.org. En ese momento era vicepresidente del comité. Vera JourovaLa empresa responsable de valores y transparencia anunció que los mensajes podrían haber sido eliminados, debido al “carácter breve de las comunicaciones”.