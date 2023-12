Muchos gobiernos ya están pensando en volver a acuerdos con Putin”.

Raphaël Glucksmann, de 44 años, diputado de izquierda en Estrasburgo y jefe de la lista de la Place Publique/PS que, según los sondeos, podría ser la sorpresa de las próximas elecciones europeas, señala con el dedo a quienes le han decepcionado: lo ha hecho. No ponemos nuestras esperanzas en el “autócrata húngaro entrenado”, sino en los gobiernos de las principales potencias de la Unión, sí.

¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué, en su opinión, “tenemos que reconocer la gravedad del momento”? “Al comienzo de la guerra, Putin hizo dos apuestas: la primera era que el Estado ucraniano colapsaría, y perdió esa apuesta; Luego señaló el hecho de que las sociedades occidentales y las democracias europeas no fueron capaces de ofrecer un esfuerzo a medio plazo para ayudar a Kiev. Dejando a un lado la retórica, todos los datos sobre envíos de armas a Ucrania muestran que Putin está ganando esta segunda apuesta.

En Bruselas, el presidente francés Macron se defendió diciendo que Francia estaba haciendo todo lo posible para armar a Ucrania, pero que también debía proteger su propio arsenal para la defensa nacional. ¿Es convincente? “En el verano de 2022, Macron dijo que necesitábamos pasar a una “economía de guerra”. Desde entonces no se ha firmado ningún contrato a largo plazo con la industria de defensa. El único progreso tangible ha venido de la Comisión y el Parlamento Europeo, esas instituciones europeas a las que a menudo acusamos de burocracia e ineficacia.

¿como eso? “Porque seguimos vendiendo armas a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica antes que a Ucrania. El problema no es de producción o de capacidad industrial, sino de la situación Lo de siempre. Todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia del momento que estamos viviendo”.

¿Está Europa cansada?

“Sí, y sus líderes no entienden que debemos ayudar a los ucranianos no sólo porque tienen razón, sino porque están resistiendo heroicamente la agresión y porque son una democracia atacada por un régimen antiliberal. Debemos ayudar a Ucrania porque está en “Con Ucrania. Basta escuchar lo que los propios rusos dicen públicamente. Si el vicepresidente de la Duma, Piotr Tolstoi, dice que ‘la guerra es nuestra ideología nacional’, significa que Esto significa que el problema definitivamente no es Donbass ni Crimea. El objetivo son las democracias estadounidenses”.