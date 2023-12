Historias de Samer Al-Talaqa, Yotham Haim y Alon Shamarez – Corriere.it

De nuestro corresponsal TEL AVIV – “Los mataron dos veces”, dicen las familias de los tres jóvenes Murió bajo “fuego amigo” De soldados israelíes Entre las ruinas del norte de Gaza, justo cuando pensaban que estaban a un paso del final del Gólgota. “La primera fue cuando no sabíamos nada de ellos en la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre, y ahora en la burla de la trampa de Gaza”.

hablemos primero Para Samer, de 24 años, en TalqaPorque también hubo algunos beduinos del Néguev entre las víctimas de Hamás. Samer pertenece a la categoría de beduinos que realizan el servicio militar. A menudo, en el cuerpo seleccionado como explorador, estaba trabajando en el Kibbutz Nir Am cuando los yihadistas lo capturaron y se lo llevaron con las manos atadas. En aquellas horas frenéticas de matanza, incluso un asunto trivial era suficiente para matar, y es posible que permaneciera en silencio, y no sabemos si había dicho en prisión que era musulmán. Se suponía que se casaría el próximo verano. Ayer por la tarde, durante su funeral en el cementerio de Sakati situado a las puertas del desierto de Negev, a decenas de kilómetros de la frontera con Gaza, el padre Lutfi habló ante una pequeña multitud de su extensa tribu. “Acuso tanto a Israel como a Hamás. Y añadió: “Frente a esta tumba, les digo que el ejército debe trabajar para liberar inmediatamente a todos los rehenes y sacar lecciones de lo que le pasó a mi hijo y a sus compañeros”. Su madre no estaba presente: cuando escuchó la noticia de su muerte, se desplomó y fue hospitalizada.