la peggiore delle truffe, come ti svuotano il conto – Libero Quotidiano

Atención a todas las trufas sul pase verde, la certificación verde anti-Covid. L’allarme arriva direttamente dal ministero della Salute, che rende noto quanto segue: “Stanno circolando email false da un mittente che si finge il ministero della Salute”.

E ancora, el ministro guidato da Roberto Esperanzaen una nota spiega nel dettaglio il meccanismo truffaldino: si recibió un correo electrónico con oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa“, inviata da ministerodellasalute.pro.it. Peccato pero el correo electrónico en cuestión “non proviene dal ministerto della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing”.

E ancora, come i più sapranno, dal ministero spiegano che “il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cerca di ingannare la vittima convenciendo a fornire informazioni personali per farne un use improprio.” E ancora, il ministerto specifica che per “informazioni sulla Certificazione verde Covid-19 chiama il numero 1500”.

La trufa è sempre la stessa: dopo aver seguito il link, vengono chiesti dati personali, utenze e contraseña, con l’obiettivo di meter le mani sulla vostra identità. O, peggio, con el objetivo de instalar malware truffaldini sui vostri dispositivi elettronicien grado di monitorarvi e fornire le chiavi di accesso agli hacker: nel mirino c’è semper il conto corrente, i nostri risparmi insomma.