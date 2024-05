El terrorismo crece en las carreteras y es un peligro inminente

Los patinetes eléctricos se han convertido en un problema tan grande en muchas calles de la ciudad que dan mucho miedo. Aquí porque.

Un interesante y creíble informe elaborado por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. es la verdadera prueba de los problemas causados ​​por los patinetes eléctricos. El problema adicional es que Y no sólo afecta a los ciudadanos estadounidenses.Más bien, es un fenómeno global.

Las lesiones relacionadas con scooters eléctricos y otros productos de micromovilidad son un 21% de 2021 a 2022, y el dato de 2023 no difiere mucho de sus predecesores, ni mucho menos. Comprender las causas más comunes de los accidentes con patinetes eléctricos puede ayudarle a prevenirlos o evitarlos, porque hay que empezar por algún lado.

allá distracción El conductor es el peligro público número uno, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, responsable de al menos 3.522 muertes en 2021, o el 8% de todos los accidentes mortales.

Si un conductor conduce un vehículo de motor mientras sus ojos no miran a la carretera, sus manos no están en el volante o su mente no está concentrada en conducir, patatrac está a la vuelta de la esquina.

Distracciones y superficies de la carretera: la pesadilla de los patinetes eléctricos

Los teléfonos inteligentes son claramente otro cruce, ya que conducen a la distracción mencionada anteriormente, ya que incluyen los tres tipos de distracción: visual, manual y cognitiva. Una nueva revisión y análisis de los accidentes de patinetes eléctricos en Suecia realizado por VTI encontró que la mayoría de los accidentes ocurren por la tarde y la noche, a menudo los fines de semana. Prácticamente en todo momento.

Restricciones de forma y terreno irregular. Un gran problema para los patinetes eléctricos, casi tanto como las condiciones climáticas. Lo cual, como en el caso de los accidentes provocados por distracción, los patinetes eléctricos corren un riesgo mucho mayor que los que llevan coche, por ejemplo.

Limitaciones y soluciones

De nuevo según el informe escandinavo Aumenta el número de jóvenes infectados Cada vez más personas compran o adquieren patinetes o patines eléctricos, especialmente para el segundo medio. Siempre hay un pasajero a bordo.Mientras que los scooters eléctricos en realidad están diseñados para un solo conductor.

El caso obligatorio es la solución inmediata, ciertamente no resolverá el problema pero definitivamente reducirá el número de lesiones resultantes del accidente. La potencia y la velocidad deben limitarse en los scooters.Aunque es sensible, dado que acelera en las carreteras, y lamentablemente en las aceras, a una velocidad sin precedentes para un vehículo relativamente pequeño y ligero. El exceso de velocidad, la infracción de las normas de circulación, conducir en estado de ebriedad, no detenerse en los semáforos en rojo o no respetar las señales de alto pueden provocar un accidente bastante grave para un automovilista, que llega a ser mortal en el caso de los scooters y scooters. De ahí la comparación entre coches y patinetes eléctricos, porque las limitaciones van de la mano de las soluciones.