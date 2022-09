La restauración se amplió, los soldados ucranianos llegaron a la frontera rusa – Corriere.it

De Viviana Mazza

Capturó una parte significativa de la región de Kharkiv. La nueva línea de frente a lo largo del río Oskol. Los rusos atacaron la segunda central térmica del país. Zelensky: “El frío, el hambre y la oscuridad no nos detendrán”

quien nos envio Kyiv: fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaloghny, quien anunció por la mañana que desde principios de septiembre hasta el día 200 de la guerra en Ucrania, El contraataque en el noreste capturó 3.000 kilómetros cuadrados Desde el territorio y las tropas de Kyiv se ubicaron a 50 kilómetros de la frontera con Rusia. Por la tarde se fresaron nuevos kilómetros: ruptura de contraataque En Moscú, la mayor parte de la región de Kharkiv Llegaron para plantar la bandera ucraniana en el cruce fronterizo de Hoptivka. Estoy en una larga fila de autos huyó a Rusia Incluso miles de civiles: no todos ellos son necesariamente leales a Rusia, pero sí personas que temen morir bajo las bombas.

La nueva línea del frente está ubicada a lo largo del río Oskol en la parte este de la región de Kharkiv. El río atraviesa Kobyansk y separa los barrios restaurados de la zona industrial periférica que aún está en manos rusas. Pero la situación cambia constantemente y la línea del frente cambiará nuevamente. El contraataque ahora podría apuntar hacia la región de Luhansk, en dos direcciones: por el norte hacia Svatove-Starobilsk, en un terreno llano y más abierto, y por el sur hacia Lysychansk-Sieverodonetsk, que es un área urbana e industrial. Lysichansk fue la última ciudad de Luhansk en quedar bajo control ruso en julio.Después de semanas de dura lucha. A partir de la región de Kharkiv, también hay informes de Lugansk sobre los movimientos de soldados rusos hacia el este, en particular desde las ciudades de Svatov y Starobilsk: Kyiv los interpreta como nuevas retiradas. En cuanto a Donetsk, El presidente de la autoproclamada república, Denis Bushlin, Admitió que la situación en el norte de la región era “muy difícil”: se refería a la ciudad de Lyman, no lejos de Slovyansk, bajo control ucraniano. Fuentes rusas dicen que los soldados de Kyiv están limpiando minas cerca de Vohlhersk en preparación para una ofensiva en Donetsk.

Durante la noche, los rusos atacaron la segunda central térmica más grande del país, en Kremenchug, dejando Kharkiv, Poltava, parte de Odessa y Kremenchug en la oscuridad. “Venganza” de la infraestructura en respuesta al contraataque, según el presidente Zelensky, quien lo confirmó “Frío, hambre, oscuridad y sed” no detendrán a los ucranianos. “¿Todavía crees que somos un solo pueblo?” – le dijo a Rusia -. ¿Todavía crees que puedes asustarnos, quebrarnos y obligarnos a comprometernos? Lee mis labios: ¿Sin gasolina o sin ti? Sin Ti. ¿Sin luz o sin ti? Sin Ti “. En elCNN El líder ucraniano dijo que no estaba “por el momento” listo para negociar con Moscú: “No veo ningún deseo por su parte”.

Ayer a las 3:41 am las autoridades de Kyiv anunciaron el cierre del reactor No. 6 en Zaporizhzhya (el último reactor que permanecía en operación); Unas horas más tarde, se restableció la línea de transmisión de energía de respaldo a la planta de energía nuclear. Apagar ‘era la última opción’ Sábado dijo en una entrevista con mensajero

Jefe de la Inspección Nuclear de Kyiv Ole Kurikov. En ausencia de electricidad externa, la refrigeración del reactor se habría basado en generadores diésel. “Consumiremos diesel, del cual tenemos reservas para unos diez días”, agregó. Luego ayer el reactor fue reconectado a la red, pero el nivel de riesgo sigue siendo alto. “En una escala de riesgo del 1 al 10, somos siete”, dice Korikov. La planta está en una zona de guerra, ocupada por los rusos, hay personal no autorizado, explosivos… Podría ser como Chernóbil o Fukushima. La única solución es el desarme”.