“¿Gas? Cambiemos a un narcotraficante” – Libero Quotidiano

Nada aún Techo del precio del gas en Europa: Europa aún no ha llegado a un acuerdo. Pero al mismo tiempo en Amsterdam Continuar haciendo lo que los consumidores quieren con el debido respeto – familias y empresas – que ya no pueden permitirse los costes cada vez mayores. Él disfruta en cambio el presidente ruso vladimir putin. se refiere a Pedro Gómezjefe Sucediendo todos los días.it, invitado Massimo Gilletti Que “en el mercado del gas holandés, esto es muy pequeño mercado no reguladotrabajando también gazpromMuchos creen que las fluctuaciones que hemos visto también se deben a las maniobras de Gazprom y, por lo tanto, a Rusia. después de en Europa no hace nada‘”, señala Gómez en relación a la emisión no es el anillo.

En Europa, los defensores de imponer un límite específico contra Rusia, por otro lado, creen que no tendría sentido exigir suministros adicionales de gas de otros países imponiéndoles términos punitivos (precios más bajos) que las condiciones del mercado. Y por lo tanto Diferenciar entre proveedores. No sería la mejor solución. Gómez explica: “Por supuesto que sería bueno tener más proveedores, pero Somos solo un traficante de drogas.. No es eso la península arábiga Y el Argelia Son países extraordinarios…”.