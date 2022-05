Marine Le Pen declara: “Solo me presentaré a las elecciones presidenciales en ocasiones excepcionales”

fin de la línea. Luego de tres intentos por el cargo de Presidente de la República, Marina Le Pen Declara que ya no se presentará a las elecciones “salvo hechos excepcionales. En entrevista con el figaroQue se publicará el sábado en el diario Al-Zaeem Asamblea Nacional Explica que no volverá a participar en presidencial: “A priori -explica- creo que tres elecciones presidenciales realmente representan un camino. Lo que me permitió hacer crecer nuestras ideas del 18% al 42%. En 10 años no estuvo mal. Lo sé para nosotros Ideas Esta dinámica no ha terminado”. La pregunta central es “¿Quién lo va a implementar en cinco años?”, pero ahora “es demasiado pronto para hablar de eso”. arriba.” la nueva élite.

Le Pen señala que a pesar de la derrota y las “mentiras” de su oponente emmanuel macron, los franceses la eligieron como el “primer oponente” para el ganador. a mi legislativo Quién en junio renovará parlamento francésel líder derechista fijó metas específicas: “Me gustaría – explica A el figaro – ese democracia Nos puede dar habilidades, poderes, que son los de la oposición. No se trata sólo de tener un grupo. Pero para proporcionar todos los medios paraoposición en una democracia viva. Como, por ejemplo, la capacidad de invertir Consejo Constitucional. Lo que significa que hay nada menos que 60 diputados. Podemos tener grandes sorpresas”.

Según Marine Le Pen, “El presidente no puede explicarnos que todo está cambiando y sigue siendo normal que la primera fuerza de la oposición se encuentre, como en los últimos cinco años, con solo seis diputados. Necesitamos encontrar un archivo Desempeño democráticoO ordinaria, exigente y madura”. En cuanto a la dirección de Agrupación Nacional, Le Pen dijo que “se discutirá después de las elecciones legislativas”: “Nuestro movimiento ha tenido fuerza ha evolucionado – dice – como sociedad y patria. es tiempo de grandes transferenciasDemográfica, económica, medioambiental y tecnológica. Los movimientos deben adaptarse a estos nuevos temas, DesafíosIncluso los peligros.

Role derecho Por lo que en los próximos años, a su juicio, se tratará “por un lado de concebir el proyecto nacional del siglo XXI, por otro lado de sacar una nueva élite”. Jordan Bardela -que dirige el partido desde que Le Pen inició la campaña electoral- “Me parece muy buena ubicacion Para hacerlo -subrayó-, y por otro lado -concluyó- me parece que este es uno de los grandes quiebras Por Emmanuel Macron: No logró conseguir a nadie nuevo. Para convencerse de esto, bastaba seguir las fotos de su toma de posesión: es la vieja élite”.