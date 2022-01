Putin a las empresas italianas: “Les proporcionaremos gas a precios inferiores a los del mercado”

La fuente insistió en Bruselas en una iniciativa que no pudo ser aceptada, en plena crisis ya que “Moscú está asustando a Ucrania y tratando de socavar los cimientos de la seguridad en Europa”. Al abrir la reunión, Putin usó el arma del gas, advirtiendo que Rusia es un “proveedor confiable de energía para los consumidores italianos”, y ya continúa vendiendo gas a Italia “a precios muy por debajo de los precios de mercado” gracias a los contratos a largo plazo con Gazprom.

Existen dieciséis empresas italianas

Según filtró el Kremlin, dieciséis grandes empresas italianas asistieron a la reunión. Sólo tres se rindieron. Ninguno de ellos fue nombrado oficialmente porque, según el portavoz Dmitry Peskov, hubo “presión de una persona sobre otra”. Una forma de citar, sin mencionarlo, la intervención de Palazzo Shighi se filtró a algunos medios, y se pidió a las empresas en las que participa al menos el estado que no participaran en la iniciativa. Pero Peskov se salvó del sombrero diplomático, teniendo cuidado de decir que el gobierno ruso no había recibido ninguna comunicación oficial al respecto del gobierno italiano, y por lo tanto no valía la pena mirar los artículos en los periódicos, ya que “no tenían gran importancia”. importancia.”