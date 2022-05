Mps, estafas: cuidado con los mensajes de texto falsos

Nuevo intento de phishing contra titulares de cuentas existentes en los últimos días. Esta vez, los clientes de Monte dei Paschi di Siena están siendo atacados por estafadores.quienes reciben un mensaje erróneo firmado por Mps en sus celulares, pidiéndoles que proporcionen sus datos sensibles con el único objetivo de vaciar la cuenta bancaria de ahorristas involuntarios.

Hacer trampa, cuidado con los mensajes falsos de Mps: texto SMS

Como suele ocurrir en estas ocasiones, el mensaje enviado por los hackers intenta obtener las credenciales de acceso de las cuentas de los clientes de Mps, argumentando que existe un riesgo improbable de una brecha de seguridad.

La advertencia fue provocada por la asociación de consumidores Aduc, que denunció el texto de uno de estos mensajes de texto fraudulentos: “Banca Mps. Tu aplicación. MPS está activo en un nuevo dispositivo en Lugano, si no lo estás, bloquéalo en tinyurl”. com/allert-MPS-login”.

La asociación publica en su web el testimonio directo de su responsable de prensa, objetivo final de este intento de phishing, informando de las mejores prácticas a tener en cuenta a la hora de recibir este tipo de mensajes (aquí tenemos Explicar en detalle qué es el phishing).

Asumiendo que no eran titulares de cuentas corrientes del MPS, los gerentes de Aduc examinaron el texto recibido, analizándolo en todas sus partes, descubriendo, por ejemplo, que “tinyurl.com/allert-MPS-login redirige a allsurgical.net/mps_t/ … Lo cual no funciona de momento, y si miramos en allsurgical.net, nos dice que no está permitido el acceso porque no tenemos las credenciales necesarias”.

Si bien tinyurl.com es un tipo de servicio pago que le permite acortar sus URL para administrarlas básicamente mejor en las redes sociales, este es uno de los muchos métodos disponibles. Instar a los desafortunados a presentar sus credenciales.El encargado de prensa escribe para la asociación.

Estafas: cuidado con los mensajes falsos de Mps: cómo funciona un intento de phishing

Las palabras del mensaje pueden ser diferentes cada vez, pero en SMS siempre habrá un enlace en el que se le pedirá que haga clic que es el verdadero cebo para la estafa. En este caso, la dirección lleva al desprevenido titular de la cuenta a un sitio que parece ser similar a Mps, donde se le pide al usuario que complete los campos de nombre de usuario y contraseña.

En este punto, la víctima de la estafa recibe una llamada telefónica de un operador de banco falso: “En general, esta persona, con un lenguaje impecable, tranquiliza a la víctima, explicándole que solo tendrá que dictarle la contraseña que acaba de recibir en el teléfono para que se pueda hacer todo Se soluciona.” Explicación de Aduc (hablamos aquí de la última SMS Scam Borrar cuenta ‘Tarjeta bloqueada’“)

Esto sucede incluso si proporciona un número de teléfono igual al número de teléfono de su banco, ya que parece que en el otro extremo de la línea alguien ha informado pero no tiene nada que ver con el banco y solo tiene la intención de obtener el ‘Acceso a la cuenta’. ‘ credenciales nuevamente subrayadas por asamblea.

“Existen sistemas sofisticados de camuflaje de números, de modo que si llama al mismo número del banco después de llamarlo, será redirigido a los estafadores sin saberlo. Cuando reciba un mensaje de texto de este tipo, si tiene alguna inquietud, No siga las instrucciones del mensaje.pero tienes que entrar con tus sistemas tradicionales de encriptación a tu cuenta, tranquilízate y reporta el evento a tu banco” es la recomendación final (aquí para ver cómo Más información sobre las estafas de mensajes de texto falsos de borrado de cuenta).