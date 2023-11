Milán – Udinese ¿Dónde está Pulisic? Un movimiento sorpresa es posible

el Milán Después de una semana muy difícil en cuanto a resultados, el equipo se prepara para una serie de partidos que pueden ser claves en varios frentes. Los rossoneri tendrán que jugar mañana contra el Udinese y luego contra el Paris Saint-Germain. Si Pioli consigue recuperarse en el partido de Champions Algunas piezas clave Contra los bianconeri, tendremos que hacer de la necesidad virtud. Sobre todo teniendo en cuenta la situación en defensa y en la banda derecha. ¿Calabria jugará en defensa o en ataque? No se espera que Pulisic se recupere Apuntando al París Saint-Germain. Lo mismo se aplica a su sustituto natural, es decir Chukwueze Y también en boxes por lesión. Aquí están las dos posibles alternativas, en el medio. Certeza y posible sorpresa .

Milán, Romero es la alternativa natural a Pulisic

—

Se podría pensar que el paso más obvio para Milán se centra en Luca Romero. El extremo rossoneri ya ha sido sustituido Pulisic vs Napoli. Pioli puede volver a centrarse en él por varias razones: en primer lugar, es el único sustituto en el equipo. Entonces podrá asegurar la velocidad y el regate que requiere el técnico rossoneri. En resumen, el ex extremo de la Lazio parece ser el sustituto más natural para pulisic, Pero no el único. De hecho, el El Milán puede sorprendernos con este movimiento.