Migrantes, itinerantes y YouTube: más allá de las revoluciones sustentadas en las redes sociales

Nos bombardean a diario con noticias. disturbios que cobran vida en el mundo de las redes sociales. Así es, ahora los YouTubers, TikTokers y más están perdiendo el control por completo: desde los EE. UU. hasta el Reino Unido pasando por Italia. Por eso, tras llamamientos a influencers (por suerte no todos) o vídeos que vacían la web sin ninguna racionalidad, miles de manifestantes se juntan en las plazas para dar vida a la vida real. ajetreo Esto pone en peligro su seguridad y la seguridad de todos los presentes. ¿Qué está sucediendo? Esta es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos constantemente.

Llamamientos sociales y manifestaciones diversas

Todo lo que necesitó fue una serie de videos en TikTok y en Snapchat para caos En el centro de Londres, más concretamente en Oxford Street, la calle comercial más concurrida de toda Europa. El miércoles 9 de agosto, decenas de adolescentes se reunieron para responder a la convocatoria de videos que se volvieron virales en las redes sociales a principios de semana. con etiqueta “Oxford Circus JD robo”La reunión fue convocada para las tres de la tarde del miércoles en Oxford Street. ¿la razón? La tienda de deportes JD Sports (de ahí el nombre de la marca) y otros negocios de la zona fueron saqueados. Precisamente, uno de los videos que circulaban en la red mostraba un cartel que indicaba el uso de guantes y mascarillas y la no portación de armas. Además, un requisito previo para la participación era la capacidad de correr. Y así, durante unas horas en Oxford Street, Password fue un alboroto con rifirrafes entre decenas de adolescentes que se habían congregado para participar en el evento que había sido promocionado en las redes sociales. Nueve detenciones bajo sospecha de agredir a policías o querer cometer hurto, sin embargo, treinta y cuatro personas fueron destituidas con base en el fallo del alcalde dando a la policía 48 horas de intervención para dispersar a la gente. .

otros problemas generales del sistema También tuvo lugar en Southend, al este de Londres, en Essex. Mientras tanto, Internet está repleto de imágenes de oficiales que persiguen a los adolescentes fuera de las tiendas y tratan de detener a otros, incluso con bastones. No hace falta decir que, también en este caso, entre los arrestados también se encontraba un TikToker, un tal Mizzy, un joven de dieciocho años que era muy popular en las redes sociales y que recientemente llamó la atención del público por robarle el perro a una mujer. Y por algunas “bromas” que son atroces y ofensivas hasta el punto de la detención. Mizzy, cuyo verdadero nombre es Bacari Bronze O’Garro, también es sospechosa de participar en el intento de robo en Oxford Street. Sin embargo, parece haberse salido con la suya (al menos por ahora) ya que, según los informes, no sabía nada y estaba en el centro de Londres yendo al cine con sus amigos.

Una situación similar en Nueva York

Un episodio similar ocurrió hace unos días en Manhattan, Estados Unidos. Pero esta vez el presentador de la historia tiene nombre y apellido: Kai Cenat, uno de los youtubers más populares del momento, así como uno de los usuarios más populares de la plataforma de transmisión en vivo Twitch. Gracias a él, miles de personas se reunieron en Union Square el 4 de agosto después de que YouTube anunciara que regalaría trescientas consolas PlayStation 5 a cualquiera que asistiera. Su exposición resultó en una condición literalmente fuera de control. Así, la asamblea de sus seguidores levantó serios disturbios: unos empezaron a tirar botellas, otros con petardos; Nuevamente, hay un corte de tráfico y una entrada a la estación de tren local. Ni hablar de quienes se subieron a los techos de los autos -en algunos casos- chocaron de inmediato con la policía para intervenir. En definitiva, un escenario catastrófico que tiene a miles de clientes pasando horas dispersando a la multitud. ¿El resultado de todo esto? Al menos 65 personas (aproximadamente la mitad de ellas menores) fueron arrestadas y acusadas de disturbios en primer grado, reunión ilegal e incitación a disturbios.

Congregaciones también en Italia

Para que no nos perdamos nada, también ocurrieron episodios similares en Italia. Estamos hablando de videos en TikTok que tenían como objetivo promover un nuevo mitin con el objetivo de revivir lo que sucedió el año pasado en el Día de la República en Peschiera Del Garda. Exactamente en la región de Veronese, se reunieron alrededor de 2.000 jóvenes, causando caos tanto en la estación como en la orilla del lago, y en ese momento, la reunión asumió el nombre “África en Bashir”; En particular, jóvenes inmigrantes e italianos de segunda generación plantearon casos de violencia excesiva: altercados violentos, apuñalamientos, asaltos a trenes y, sobre todo, intentos de violencia sexual contra algunas viajeras en un tren que regresaba a Milán desde Gardaland. En los videos publicados en las redes sociales, algunos incluso aparecían con una invitación a participar en el nuevo “maxi rally” también para el ministro Matteo Salvini: Salvini, también estás invitado el 2 de junio.luego abajo: “Te estamos esperando. En realidad, será mejor que no vengas”..

¿Qué hay detrás de estos fenómenos?

Como pudimos ver, incluso con el simple análisis de estos tres episodios (pero podemos nombrar muchos otros, desde la tendencia que causó revuelo en TikTok en EE. asesinato del adolescente Nahil fue asesinado por un policía), las redes sociales realmente espada de doble filo. Por un lado, una herramienta útil que nos hace sentir relativamente cerca y unidos, y por otro, una bomba de relojería lista para estallar en cualquier momento. ¿Es realmente posible que un medio de comunicación, símbolo por excelencia de la revolución tecnológica, pueda ocasionar tales inconvenientes? Por supuesto que sí. En efecto, la capacidad de las redes sociales para influir en el comportamiento de las personas y, sobre todo, de los jóvenes, es cada vez más evidente. Tal vez deberíamos avanzar en la dirección de hacer que la responsabilidad de usar una herramienta válida sea tan peligrosa como lo es si no se usa de la manera correcta. Por supuesto, además de agravar la velocidad incontrolable a la que estos videos se vuelven virales, esta es otra señal del enorme potencial persuasivo de los medios. La relación directa entre plazas y redes sociales Por tanto, se encuentra en la mayor sencillez con la que las manifestaciones pueden organizarse, asegurándose de que cada usuario pueda sentirse parte de una ‘insurrección’ y tener voz en el asunto. Una revolución que, a través de la difusión de información, fotos y videos, puede convertirse en un fenómeno incontenible.

Qué hacer para reducir estos fenómenos

El incidente de Oxford Street, y todos los mencionados, deberían hacernos pensar en el asombroso poder de las redes sociales para ‘empatar’ el mundo real con el virtual, y lo popular que es encontrarse en las redes sociales y luego conocer a extraños. . Así, las consecuencias son tangibles y evidentes en fenómenos como éste. Debido a esto, se deben tomar medidas inmediatas para evitar que la situación se salga de control. En Inglaterra, este fenómeno ya ha adquirido una dimensión nacional y ya ha provocado una reacción del gobierno Tory. Al respecto, la ministra del Interior, Suela Braverman, preguntó en durísimas palabras “Pista y explosión”. Encarcelar a todos los funcionariosPorque lo que vemos en algunas ciudades de Estados Unidos nunca debería pasar aquí.. Además, hizo una solicitud formal para recibir un informe detallado sobre este asunto. Asimismo, intervino el alcalde de Londres, Sadiq Khan, calificando lo sucedido en Oxford Street como “Tonterías en las redes sociales”. La esperanza es que se puedan tomar medidas efectivas lo antes posible para contener este fenómeno que ahora se ha vuelto imparable.