Fecundación, primer bebé nacido en Gran Bretaña con ADN de 3 ‘padres’

Y el’ El primer niño nació en el Reino Unido con ADN de 3 “padres”. El bebé nació gracias a una técnica conocida como terapia de donación mitocondrial (Mdt), que tiene como objetivo evitar que el niño herede enfermedades incurables de las que la madre es portadora, y consiste en utilizar parte del tejido del óvulo de la donante para crear embriones libres de mutaciones dañinas. Debido a que los embriones resultantes de esta tecnología combinan el esperma y los óvulos de los padres biológicos con diminutas estructuras similares a baterías, llamadas mitocondrias, extraídas del óvulo de la donante, el niño que viene al mundo tiene el ADN del padre y una pequeña cantidad de material genético. — cerca de 37 genes – del donante. A pesar de la simplificación, los medios hablan de niños con 3 padres, los expertos señalan que más del 99,8% del ADN en los niños que nacen con esta tecnología proviene de la madre y el padre. La noticia del nacimiento en Reino Unido se publicó en el periódico The Guardian, que reconstruye todas las etapas que han conducido hasta aquí.

La investigación sobre la MDT, también conocida como terapia de reemplazo mitocondrial, fue iniciada en el Reino Unido por médicos del Centro de Fertilidad de Newcastle. El trabajo tiene como objetivo ayudar a las mujeres con mitocondrias mutadas a concebir hijos sin el riesgo de transmitirles enfermedades genéticas. Todas las mitocondrias se heredan de la madre, por lo que, en teoría, las mutaciones dañinas en estas células muy jóvenes podrían afectar a todos los descendientes de una mujer portadora. Para las aspirantes a madres con este problema, un embarazo normal suele ser una apuesta: algunos bebés pueden nacer sanos porque heredan solo una pequeña porción de las mitocondrias mutadas, pero otros pueden heredar más y desarrollar enfermedades graves.

Los expertos de GB sugieren que 1 de cada 6000 niños se ve afectado por trastornos mitocondriales. Y en 2015, a la luz de los avances en la tecnología TDM, el Parlamento británico modificó la ley para permitir el procedimiento. Dos años más tarde, Newcastle Clinic se convirtió en el primer y único centro nacional autorizado para llevarlo a cabo, con los primeros casos aprobados en 2018. La aprobación la otorga caso por caso la Human Fertilization and Embriology Authority (Hfea) del Reino Unido. , que ha dado el visto bueno a al menos 30 casos. El diario afirmó que los médicos no revelaron los detalles de los nacimientos en el marco del programa de atención médica múltiple, por temor a que información específica pudiera dañar la confidencialidad de la paciente. Pero en respuesta a una solicitud de libertad de información de The Guardian, la HFEA confirmó que muy pocos bebés nacieron en el Reino Unido después de la MDT. Se informa que el número es “menos de 5” a fines de abril de 2023.

El Reino Unido no es el primer país donde nacen bebés con DT. En 2016, un médico estadounidense anunció el primer parto del mundo. Está protagonizada por una madre jordana que porta mutaciones mitocondriales que causan una condición fatal llamada síndrome de Leigh. Antes del tratamiento, que se realizó en México, la mujer tuvo cuatro abortos espontáneos y dos hijos, uno de los cuales murió a los 6 años y el otro vivió solo 8 meses.