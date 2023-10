México sufrió su primera derrota en el Mundial de Softbol Italia Sub-15 – Federación Italiana de Béisbol Softbol – Copa del Mundo.

Después de la victoria contra Nueva Zelanda, Italia Softbol U15 Afrontó su segundo partido Copa Mundial Escribe contra enemigos de alto nivel, el México, un efecto que no es obvio entre la multitud. Los italianos se defendieron y crearon varias oportunidades (cinco servicios válidos, seis bases por bolas ganadas y un error defensivo del rival) pero sin darse cuenta: México ganó por un punto. 4-0.

Impulsado por su primera victoria, C.T. Maristella Perisolo Él elige presentar la misma formación: Giulia Colino (2B), Caterina Turci (3B), Alida Campioni (SS), Leticia Giunci (CF), Georgia Colina (RF), Rebeca Soldi (dp), Giulia Calsolari (LF), Margot Lenacini (C), Sveva Mariotti (1B), una vez más entregando el balón del juego. giulia squalizaJugador de bolos ganador contra Nueva Zelanda.

Inicialmente los italianos optaron por ser particularmente agresivos en las bases: Giulia ColinoEl autor de un sencillo inicial en la primera mitad fue sorprendido intentando robar la segunda base. Parque Olímpico Komasawa De Tokio. La defensa italiana controla bien el ataque mexicano en la primera, pero CT se fortalece en la segunda entrada. Alcaraz de Anda Puntuación de desbloqueo: Salazar Y Mantujano Abren la segunda mitad embasándose y ambos anotan gracias presiona play Apagado Casilla y por soltero Alarcón.

Italia hace un cambio en el terreno de juego al insertar un relevista Federica Forlani Y el zurdo salió del segundo tiempo sin conceder ningún punto, manteniendo al ataque mexicano sin goles en los siguientes dos cuartos. En el otro lado del campo los italianos tienen oportunidades de acercarse, pero el rival es titular ANALIA LÓPEZ VALDIVIAA pesar de un control inestable (seis bases por bolas al final del juego), siempre logró sacar 10 al final del juego, gracias principalmente a los ponches.

México se puso arriba 3-0 en quinta ronda gracias a dos dobles Almakur Y Rodríguez, y también puso el 4-0 en la siguiente entrada. Sencillo de Castillo, lo que impulsa a Azul a hacerse cargo del plantel Forlani con Rebeca SoldiY, tras encontrar el segundo lugar en el cuarto con un tiro del receptor lenacini Con sencillo, para eliminar al corredor en tercera base. Hernández La carrera impulsada ganó 4-0.

La última gran oportunidad para los azzurri llegó en la alta de la séptima entrada: zapateros Consigue base por bolas y con dos outs en el tablero, primero Giulia Colino Un sencillo y luego golpea. Albahaca Consigue una base por bolas para llenar las bases. Campeones Entra a la caja de bateo marcando la carrera del empate, pero López Terminó el juego y anotó su décimo ponche del juego. cierre.

En otras competiciones Grupo A El Japón Aprobado Perú (10-0 en cinco jornadas) sigue siendo el único equipo invicto. No hace mucho, Taipei Chino lo superó México (2-0) para lograr el primer éxito de su evento. éxito Perú (5-3) contra Nueva Zelanda.

En Grupo B en lugar de America Consiguen un segundo gran éxito (20-0 En tres rondas vs. Filipinas), Al mismo tiempo República del Che Este día va con una victoria (6-5 vs Brasil) y un fracaso (13-0 vs Puerto Rico en seis etapas)

Por Niccolò Gatti

Foto: Arianna Salazar (México) hace el 1-0 en prensa. Crédito WBSC