ADUC – Artículo – Hijos de narcotraficantes: reclutas y víctimas de la violencia en México

A los 15 años Alberto ya había crecido en la organización criminal para la que trabajaba; Hizo guardia en la cima de la colina – con una bolsa de café, un almuerzo, una radio y su arma larga – condujo su propio automóvil y fue con otros tres jóvenes a vender la mercancía (drogas). Todos iban fuertemente armados y llevaban armadura.

Al 2020, la Red por los Derechos de la Niñez en México (REDIM) estima entre 30 y 40 mil el número total de niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado; Y aunque el gobierno mexicano ha prometido implementar un programa de prevención y control, el número total hasta la fecha sigue siendo incierto.

Esta semana, tres menores fueron detenidos tras un tiroteo con agentes de seguridad. El primero de ellos ocurrió en el Estado de México, donde una niña de 14 años y un joven de 19 fueron detenidos con armas militares y equipo táctico con el emblema de La Familia Michoacana.

El caso “narcogirl” también involucró la muerte de una niña de tres años llamada Daleny Jacqueline, quien se volvió viral en redes sociales por su frenesí de Peso Pluma, pero fue asesinada por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ) mientras caminaba con los abuelos por las calles de Theocoldich.

Y los niños en México no son víctimas del reclutamiento y del reclutamiento forzoso. De enero a agosto de 2023 se registraron en el país 605 homicidios dolosos de mujeres, niños y adolescentes (105 mujeres y 500 hombres).

El caso de Daley suma 451 homicidios con armas de fuego que involucran a personas de 0 a 17 años. Un fanático de peso pluma murió afuera de una tienda de comestibles después de que hombres armados del CJNG abrieran fuego contra civiles desde una camioneta en movimiento.

“Ser cantado”

Hay niños que empiezan a actuar como asesinos a los 12 o 13 años: “Se vuelven muy sanguinarios desde pequeños”, dice Alberto, y admite que un niño gana entre 600 y 1.800 pesos diarios como narcotraficante. O robar combustible de los oleoductos de Pemex era “una nueva oportunidad en la vida (y) quería ser duro, ser respetado”.

Este viernes se produjeron enfrentamientos entre delincuentes y policías de Guadalajara tras la detención de la mujer de La Familia Michoacana; Aunque no hubo heridos, el comunicado de las autoridades confirmó que nueve personas, entre ellas dos menores de edad, habían sido detenidas.

En Jalisco –sede del CJNG– el caso de cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno expuso el reclutamiento del crimen organizado a favor de los niños de la región. Los expertos en seguridad dicen que los Zetas utilizan “campos de entrenamiento y reclutamiento” donde los jóvenes supuestamente suministraban al grupo cuchillos, palos y martillos, incitándolos a pelear entre ellos. Alive era un miembro “digno” de sus filas.

“50 mil pesos para la capa de ozono”

Alberto vendía 100 mil litros de combustible por día; Admitió que llevó dinero al ejército y a funcionarios del gobierno central. Gané hasta 50 mil pesos pero todo “se fue al Ozono: me lo fumé”.

Según un informe publicado en la Revista de la UNAM, el número de infantes y adolescentes en situación de vulnerabilidad supera los 4 millones. De ellos, entre 145.000 y 250.000 corren el riesgo de ser reclutados por el crimen organizado; El número real de “trabajadores” de los narcotraficantes asciende a 460.000.

Aunque la venta ambulante es una de las actividades más habituales de estas personas, también se utilizan para la extorsión, el cobro de alquileres, el asalto y el tráfico de drogas.

Sólo en el estado de Morelos, Adriana Pineda Fernández, titular del Tribunal Unitario de Justicia Penal Juvenil, afirmó que los cárteles reclutan a adolescentes en escuelas primarias y secundarias para vender drogas a sus compañeros; En lo que va del año, 53 jóvenes han sido detenidos por venta de drogas.

Muerte o prisión

Alberto ya tiene 24 años, le encanta el fútbol, ​​la música, quiere escribir un libro y es un ejemplo de que ser joven en el campo no tiene por qué ser sinónimo de muerte o prisión. Fue detenido a los 17 años y juzgado por asesinato y crimen organizado.

Según el Observatorio Nacional Ciudadano, la mayoría de los jóvenes en situación de vulnerabilidad tienen uno o más problemas: no van a la escuela, viven en zonas violentas, carecen de oportunidades laborales y ven el dinero y los grupos armados como una opción para liberarse. La desigualdad con la que viven.

Guanajuato es actualmente el estado más violento del país contra los niños, con 72 mujeres y niños asesinados en los primeros ocho meses del año.

“Mi hermano (mejor amigo) me pidió trabajo, lo dejé entrar y cuando entró lo mataron. Sentí que era mi culpa”, dijo a Ready el joven reclutado por el narco.

(Ernesto Jiménez en Infobae del 21/10/2023)