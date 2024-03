Se publicó en francés la novela “Ferrocarriles de México” de Gian Marco Griffi

Entrevista

El libro también se publicará en Alemania, Cataluña y República Checa – Autor: “Una gran satisfacción”

“Chemins de Fer a México – An Roman d'Adventures”. La versión francesa de la exitosa novela “El Ferrocarril Mexicano” del famoso escritor Gian Marco Griffi fue publicada el pasado 14 de marzo por la reconocida editorial francesa Callimart. Hablemos del caso editorial 2022, un libro publicado por Laurana Editora, una pequeña editorial que llegó a las semifinales del Premio Strega.

Griffey, una gran satisfacción…

La edición francesa es sin duda un logro notable porque incluye una editorial tan importante como Gallimard, que entre otras ha hecho un trabajo excelente.

¿Quién hizo la traducción?

Christophe Mileschi estuvo invitado en Margara en julio de 2023 (club de golf gestionado por Griffey, ed.). Nos reunimos y discutimos la novela porque necesitaba conocer las razones de ciertas elecciones lingüísticas antes de comenzar la traducción y traducir mejor los diferentes contextos lingüísticos en francés. Hizo un trabajo duro.

Ahora me interesa saber cómo será recibido el libro en Francia: primero si despertará interés y luego si gustará.

¿Vas a ir a Francia pronto?

Sí. Seré invitado a “Italissimo”, un festival literario italiano traducido al francés, que se celebrará en París a principios de abril. En esta ocasión, como estoy unos días en la capital francesa, asisto a ambos encuentros en la Universidad de Nanterre y en una librería de la ciudad para presentar el libro.

Otras versiones y planes futuros

En una entrevista anterior también mencionó la publicación de otras ediciones extranjeras. ¿Cómo va la negociación?

OK A finales de agosto “Ferrocarril de México” se publicará en Alemania con Editorial Ulstein, mientras que a finales de año o principios de 2025 se publicará en Cataluña con Editorial La Segona Periferia. Será publicado en la República Checa en 2025 por la editorial New Meridiana de Praga, que se ocupa únicamente de la literatura italiana traducida al checo. Una editorial que estrenará su catálogo con la salida de mi libro de cuentos “Inciambi” en los próximos días.

¿Cuáles son tus planes futuros además de los lanzamientos en el extranjero?

Después de firmar un contrato para dos libros con Einaudi, comencé a trabajar en una nueva novela, que aún está en pañales. Inicialmente me enfoqué en un tema completamente diferente a “Ferrocarriles de México”, pero luego decidí regresar a esa área. Sin embargo, todavía no sé si solo está relacionado con el tema o si es una secuela. Además, estoy en el proceso de reescribir la lectura de la obra “Ferrovie del México” con nuevas canciones en comparación con la versión representada en Asti y Portocomaro. Lo presentaré los días 25 y 26 de mayo en el festival “Margara delle di Monferrato” en el Golf Club.”