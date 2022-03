México declara área protegida al lago de Texco, levantará aeropuerto internacional (video)

El presidente López Obrador respeta el resultado del referéndum de 2018 y defiende el cuerpo de agua más importante del Valle de México.

[23 Marzo 2022]

El gobierno mexicano declaró ayer al lago de Texco, que estaba previsto que fuera un aeropuerto internacional, como parte de un área de conservación de recursos naturales.

Durante la rueda de prensa semanal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación, anunció el establecimiento de la Protestada Natural en la zona del Lago de Texaco. En consulta ganó Yo prefiero el lago y hoy declarado área natural protegida.

Alfors recordó la enorme presión que tuvo que enfrentar el gobierno de izquierda mexicano para crear esta área natural protegida: “Recuerden que querían imponer un plan para construir un aeropuerto donde no se debe hacer por el bien de la tecnología. Por razones, sino el medio ambiente, estamos hablando del mayor vertiente regulatorio del mundo, el medio ambiente, el proceso de justa tutela del territorio, y no hay pseudo-ambientalistas, son la gente de la ciudad, Frente en Defensa de los Pueblos de la Tierra, llevamos dando este reconocimiento al pueblo desde el año 2000. , Por su oposición, hizo preguntar a alguien, sucedió en 2018, por eso la primera consulta popular realizada por el gobierno en octubre de 2018 ganó yo prefiro el lago “.

La repetición de ese referéndum condujo al establecimiento de la reserva natural protegida y ayer, luego de la realización de todos los estudios y consultas científicas, el gobierno aprobó el mandato para establecer el 184º Área Natural Protegida Logo de Texcoco. Área protegida en México.

Proterea de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco se amplió a los municipios de Atenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec en el Estado de México, y para anunciar su organización, el Día Mundial del Agua no fue elegido por casualidad porque el lago es la fuente . Suministra 43 millones de m3 de agua potable a 5 municipios ya más de 15 millones de personas en la capital, México.

Abarca 14.000 hectáreas, con cerca de 11.000 territorios federales, 2.971 fincas agrícolas AJIDO y 369 de propiedad privada.

El área del Lago de Texco alberga al menos 678 especies de flora y fauna, algunas de las cuales albergan a algunos representantes del Valle de México y albergan aves acuáticas migratorias. Alborz destacó: “Este es un sitio reconocido internacionalmente en el área de Importancia de la Conservación de las Aves, también conocida como Icas, y tiene una identidad biocultural por el manejo y uso de recursos como el alga espirulina. Ahuautle, tequesquite y ajolote Luego está el significado histórico y cultural del Valle de Texcoco: “Una relación con el lago de Texcoco como la de los antiguos mexicanos no ha sido compartida por ninguna otra civilización en el mundo, de ahí su significado.

La palabra “México” significa “en el ombligo de la luna”, “en el centro del lago de la luna”, y precisamente el lago de Texco, de donde proviene nuestro símbolo patrio, el escudo patrio. El Lago de Texco está en nuestro Escudo de Armas, donde está el águila en Noble, el cuerpo de agua que se puede ver en ese hermoso símbolo es el Lago de Texco.

La nueva área protegida permitirá actividades como ecoturismo, restauración ecológica, forestación con especies nativas, agricultura sostenible y reproducción y rendimientos por parte de las unidades de manejo de conservación de la vida silvestre (UMAS); No se permitirá la alteración o destrucción de ecosistemas de vida silvestre, desarrollo inmobiliario o nuevos asentamientos humanos, nuevas minas y toda obra que altere el medio natural y los sitios históricos o arqueológicos.

Alborz concluyó: “Así que esto es un regalo. El agua que habla tierra tiene memoria. Quisieron filtrar nuestro símbolo patrio, nos ahogamos en la esperanza, tenemos el lago de vuelta. La declaración reconoce la lucha del pueblo del oriente del estado de México por proteger su tierra, su dignidad y su vida.

López Obrador agregó: “Bueno, es una presentación de este parque ecológico y declaró reserva al lago de Texco, uno de los más importantes, la restauración del lago”.

La idea de conservar el lago se remonta a 1971, cuando Leonro Roviros Wade, gobernador del Estado de México, inició el proyecto Texco. El proyecto del aeropuerto internacional salió a la luz a principios de la década de 2000, pero se entendió que la creación de un aeropuerto filtrando el lago provocaría un desastre ambiental y una tormenta de arena, que finalmente se desintegró en medio de protestas populares.

El presidente AMLO recordó que ese fue uno de los proyectos más grandes del neoliberalismo mexicano: “Había comisiones distritales de agua, la Comisión del Lago de Texcoco se formó cuando el ingeniero Rovirosa (exgobernador del estado de Tabasco) era secretario de Estado. E invirtió fuertemente en el mantenimiento del lago de Texco. Cuando comenzó la Nueva Política Liberal, se abandonó toda la política hidráulica, al igual que el campo, y las comisiones de Balzac, Balzac, Krizalva y Lago de Texco Krizalva desaparecieron durante el período posterior al Neolítico. Silenciosamente comenzaron a abandonar el lecho regulador, el proyecto del lago Texco y el proyecto para recuperar el lago Texco. Había que terminarlo, y había que enterrar mucho dinero dedicado a la recuperación del lago. Por eso hoy es un día histórico, porque este mandato es rehabilitar, volver a ese momento, restaurar el plan de conservación del lago de Texco. El ingeniero Krukshank estará feliz hoy, porque luchó, cuidó el lago, todos en el lago lo cuidaron, de repente todo se calmó, no hubo protestas, María aquí dijo Louisa, falsos ambientalistas, dijeron. nada. , Sin seguridad, saquearon las tierras de las comunidades. Dicen: “Comprar”, sí, pero a qué precio…”

La compensación propuesta era absurda, y López recordó la represión de Obrador, y quienes protestaron contra gobiernos anteriores concluyeron: “Por eso, ahora hay que recordar la lucha del pueblo de Texco de Adenko para proteger el lago de Texco y sus tierras. Texco indica que los campesinos de Adenko participarán en su administración , y lo hemos hecho de acuerdo con la gente de toda la región, haciendo consultas y reuniones, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar la mayor cantidad de tierra posible para la agricultura, la cría y procurando que no se urbanice. y había un contrato para cruzar la carretera porque ya estaba en construcción y no se podía abandonar la obra, con otros 100 metros para conectar. creo que hay ¿Cuántos años lleva este conflicto? Por más de 20 años. Han pasado veinte años y ahora se ha llegado al acuerdo, lo vamos a implementar, pero no a construir nada; No se trata de recuperar terrenos para empresas inmobiliarias, sino de proteger el medio ambiente.