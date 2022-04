Galaxico siempre se convierte en polvo – Giovanni Ansaldo

07 abril 2022 15:46

Hay otro grupo americano que sale del polvo y siempre vuelve al polvo: los Galaxy. La banda, fundada por Joey Burns y John Convertino en Tucson, Arizona a mediados de los noventa, come arena del desierto que atraviesa Arizona y el norte de México. Su música de frontera realza la tradición mestiza de América del Sur, la pesca de América Latina, comenzando con la tradición Gumbia, de Cuba y aparentemente del Mariachi mexicano. Una de las mejores piezas del nuevo disco de la banda no es casualidad, El Mirador Se estrenará el 8 de abril. Gumbia del Polvo Y cantos de la llegada del polvo y la lluvia sobre el cabello y los zapatos.

El Mirador Refleja bien la tradición musical de Duson, y como confirma Burns, no es casualidad que muchos coros se canten en español: “Álbum anterior, El hilo que nos sostieneEra muy californiano y con espíritu indi-rock. Esta vez queríamos hacer algo diferente. Durante su mandato, el expresidente Donald Trump expresó todo el racismo y el odio oculto en el país, y queríamos responder con una canción que incluía, para celebrar a la comunidad de Ducson y la belleza del desierto de Sonora. Pero también regresa a la historia de nuestra banda de personas de diferentes orígenes como Cabo Moreno nacido en Guatemala o Camilo Laura de la Ciudad de México o Sergio Mendoza nacido en Nogales. En la frontera entre México y Estados Unidos. “El compositor habla con calma, pronuncia palabras con demasiada frecuencia.

Otra canción que destaca desde la primera escucha. Península de Gumbia, Habla de las personas que están corriendo y la búsqueda sin fin. Este es un texto secreto. ¿Una canción sobre inmigrantes cruzando la frontera entre México y Estados Unidos? “Honestamente, no puedo decir exactamente de qué se trata esto. Quiero escribir de una manera que tenga sentido para los demás en lo que hacemos. Te daré un ejemplo: en 2021, Robert Plant y Alison Cross cantaron una de nuestras canciones. . Quattro (el mundo se mueve). Según su descripción cuatro Habla de inmigrantes que renunciaron a todo por una vida mejor. Pero en realidad escribí pensando en los propietarios. Tarahumara, originario del estado mexicano de Chihuahua, dijo que correr largas distancias facilita la comunicación entre diferentes pueblos, pero también ayuda a los narcotraficantes que obligan a la gente a trabajar el opio y la heroína en el norte de México. No hay una interpretación correcta o incorrecta de la música, todas son buenas. Península de Gumbia Por ejemplo, lo compuse pensando en cómo la tecnología nos conecta, pero nos vuelve dependientes. Somos como niños en una tienda de juguetes que no pueden salir. También estaba pensando en el extremismo político, la crisis climática y mis amigos. Todos estos temas están dentro de la canción, pero se filtran a través de lo abstracto. Me gusta la diferencia entre la música festiva y las letras oscuras”.

Galaxy tiene una relación muy estrecha con Italia y volverá a nuestro país Para dos conciertos Por primera vez desde el brote (el 26 de abril en el Auditorio Barco della Musica de Roma y el 27 de abril en el Alcatraz de Milán). “Extraño su país y no veo la hora de volver”, dijo Burns. “La última vez que estuvimos en Italia, conocí a Tori Guessi, la esposa del cantautor Fabrizio de Andre, quien me regaló dos CD y un set. En una dirección obstinada y opuesta., Y me contó la historia de su secuestro en Cerdeña y otras historias. La música de De Andre me impresionó más, especialmente sus primeras canciones y letras. Crea el tuyo. No le dije a nadie, pero esas canciones fueron inspiradoras. Península de Gumbia, especialmente cambios en los contratos. Me gusta mucho su voz, su voz, la forma en que cuenta la historia. Después de mi reunión con Tory, pensamos en participar en un homenaje a De Andre, pero no pudimos organizarnos. Luego tenemos amigos de Vinicio Caposela y el guitarrista Alessandro ‘Asso’ Stefana, quienes continúan con la tradición de escribir esa canción a su manera. Pero las implicaciones El Mirador son muchos “Escuchábamos de todo en el estudio, desde el Recatton hasta el Arcade Fire, desde el Pamba Esterio hasta la rapera Liz Nass X, y yo le agradecí a mis hijas por eso. Lo animé a escribir el estribillo de la canción. ConstelaciónPor ejemplo “.

¿Qué deberías esperar de una gira de bandas americanas? Mucha gente en el escenario, por supuesto, explica Burns. “Somos siete, una pequeña orquesta. Otros cantarán conmigo, especialmente en español. Queríamos sonidos muy ricos y queríamos volver al estilo. Obviamente, hacemos muchas canciones del disco, pero también hacemos canciones de nuestro antiguo set. Estamos probando una Gumbia popular carinitoPero querido Dios Con Xtc, la banda que más amamos. Son muy actuales. Vi lo que estaba pasando en Ucrania y recordé el verso de su canción. Generales y Mayores: ‘Generales y mayores siempre se ven muy tristes, hasta que van a la guerra’.