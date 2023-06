Murió Cormac McCarthy, autor de No es país para viejos

(Adnkronos) – El autor estadounidense Cormac McCarthy, uno de los más grandes narradores de la literatura estadounidense, murió por causas naturales a la edad de 89 años en su casa en Santa Fe, Nuevo México. Su editor estadounidense ha emitido un informe de desaparición. Nacido en Providence el 20 de julio de 1933, creció en Tennessee, donde asistió a la universidad y la abandonó dos veces. Ingresó a la Fuerza Aérea en 1953 y permaneció allí durante cuatro años. También vivió en El Paso, Texas y Tesuc, Nuevo México.

McCarthy no da entrevistas y no frecuenta círculos literarios y mundiales (a excepción de una entrevista televisada con Oprah Winfrey en 2007). Sus obras incluyen The Guardian of the Orchard, The Dark Outside, Satre, Blood Meridian, Beyond the Border y City of the Plain. Wild Horses ganó el Premio Nacional del Libro. Ganó el premio Pulitzer de ficción en 2007 con La Strada. Se han realizado varias películas a partir de las obras de McCarthy: en 2000, Wild Horse fue adaptado a la película Wild Horses de Billy Bob Thornton.

En 2007, No Country for Old Men se convirtió en una película del mismo nombre firmada por los hermanos Coen. En 2009 se realizó una adaptación de El camino a la pantalla grande. Titulada The Road Like the Novel, la película está dirigida por John Hillcoat y protagonizada por Viggo Mortensen y Cody Smit-McBee. En 2023 Einaudi publicó una de sus dos últimas novelas, The Passenger, que se publicó en Estados Unidos en 2022.