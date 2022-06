¿Cuáles son las ventajas de Máquinas CPAP de Viaje  ? Todo lo que debes saber

Qué es la Apnea del Sueño

La apnea del sueño es una de las enfermedades del sueño que causan graves trastornos en nuestro sueño. Día a día, la enfermedad de la apnea del sueño se puede ver en todo el mundo y ahora se ha convertido en una enfermedad muy común. Se informa que los hombres sufren más esta enfermedad de apnea del sueño.

¿Qué sucede cuando se produce la apnea del sueño?

Cuando la apnea del sueño ocurre en nuestro cuerpo, detiene la respiración durante el sueño durante un cierto período de tiempo. Es posible que las personas que tienen apnea del sueño no puedan dormir plácidamente y que su respiración se detenga repentinamente.

La apnea del sueño es una de las enfermedades silenciosas de nuestro cuerpo. Si no cuidas de esta enfermedad de apnea del sueño, entonces tienes mucho que sufrir. Sabemos que, cómo el sueño es importante para nuestra vida, si no dormimos lo suficiente por la noche, no podemos preocuparnos por el trabajo. Sí, no solo extrañamos la concentración, sino que también estola apnea del sueño causa muchos problemas y crea problemas de salud en el cuerpo de oru.

La apnea del sueño aumentará el estrés, el nivel de presión arterial. Además, la apnea del sueño le causará insuficiencia cardíaca, diabetes, ataques cardíacos y agrandará el tejido muscular del corazón. Pero las personas que tienen apnea del sueño no necesitan entrar en pánico, aquí tenemos las mejores Máquinas CPAP de Viaje que nos ayudan a superar la apnea del sueño por completo

Tipos de apnea del sueño:

Hay tres tipos diferentes de apnea

* Apnea obstructiva del sueño

* Apnea central del sueño

* Síndrome de apnea del sueño complejo

Apnea obstructiva del sueño

La apnea obstructiva del sueño ocurre durante la relajación de los músculos del cuello.

Apnea Central del sueño

La apnea central del sueño ocurre cuando el cerebro no envía ni recibe las señales adecuadas a los músculos.

Síndrome de apnea del sueño compleja

El síndrome de apnea del sueño complejo ocurre cuando la persona tiene apnea obstructiva del sueño y apnea central del sueño.

Signos y síntomas comunes de la apnea del sueño

La gente roncará muy fuerte durante el sueño.

* La mayoría de las personas con apnea se verán muy cansadas y también dormirán más durante el día.

* Tendrán los sudores durante el sueño.

* Sequedad de boca y despertar nocturno.

* Orinar continuamente por la noche.

* Las personas con apnea del sueño siempre estarán estresadas y deprimidas.

Qué son las máquinas de CPAP de viaje?

La CPAP también se denomina presión positiva continua en las vías respiratorias. Las máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) se inventan para las personas que han sufrido apnea del sueño. Estas máquinas de CPAP de viaje ayudan a las personas con apnea del sueño a respirar con frecuencia. Obviamente, mediante el uso de Máquinas CPAP de Viaje , las personas con apnea del sueño pueden dormir tranquilamente sin molestias durante su viaje.

Consejos para elegir las máquinas de CPAP de viaje

Compruebe la duración de la batería de sus máquinas de CPAP de viaje

Obviamente, la duración de la batería es una consideración clave al elegir su dispositivo CPAP de viaje. Si tiene una buena duración de la batería para su dispositivo CPAP de viaje y durará un par de días sin cargarse.

Elija el tipo correcto de dispositivo de CPAP para viajes

Existen diferentes tipos de máquinas de CPAP de viaje. Los tipos de máquinas de CPAP de viaje incluyen la CPAP estándar, la presión positiva en las vías respiratorias de ajuste automático (APAP) y la presión positiva en las vías respiratorias de dos niveles (BiPAP). Elija el tipo de dispositivo de CPAP de viaje adecuado para usted.

Consulte el seguro de sus máquinas de CPAP de viaje

Las máquinas de CPAP de viaje disponibles en el mercado pueden estar ya en uso y pueden tener muchos defectos. Sabemos que las máquinas de salud son muy costosas, así que tenga cuidado al comprar la nueva máquina de CPAP de viaje. Además, consulte el plan de seguro de sus nuevas máquinas de CPAP de viaje.

Pros y contras de las máquinas de CPAP de viaje

Ventajas de las máquinas de CPAP de viaje

No generan ruido durante el uso.

El diseño de las máquinas de CPAP de viaje será elegante y portátil.

* Varias opciones de máscara están disponibles en las máquinas de CPAP de viaje

* Batería de larga duración

* Pantalla integrada

Contras de las máquinas de CPAP de viaje

El costo del dispositivo es bastante alto.

Los botones de algunas máquinas de CPAP de viaje no responden.

Algunas de las mejores máquinas de CPAP para viajes

AutoSet de viaje AirMini™

AirMini™ Travel AutoSet funcionará con solo dos kits de máscara, que es el kit de máscara P10 y el kit de máscara N30. Al usar este AirMini™ Travel AutoSet, puede obtener la alta calidad de la terapia CPAP. También podemos utilizar mascarillas ResMed N20, F20 y F30 con la ayuda del tubo adaptador.

Solo Batería para CPAP Freedom V2 (más cable de puente)

Solo Batería para CPAP Freedom V2 (más cable de puente) se puede usar en cualquier momento y tiene una batería de respaldo prolongada en comparación con otras máquinas CPAP. Solo Batería para CPAP Freedom V2 (más cable de puente) es adecuado para acampar, viajes por carretera y otras actividades al aire libre.

Paquete de Mascarillas AirMini P10

El paquete de mascarillas AirMini P10 es uno de los mejores maks disponibles en el mercado. El paquete de mascarillas AirMini P10 incluye tubo para almohadillas nasales y humidificador sin agua, etc.

