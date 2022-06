La Sub-16 ganará a Italia y desafiará a México en semifinales

Ayer por la tardeItalia sub 16 por el Sr. jacobo leandri enfrentadoIndia Para la sexta edición ‘Torneo de Fútbol Femenino’ Que hacer me gusta d’isonso. El Asura ganó 7-0. Objetivo: rosie, Lombardia Y dragones. Brace viene en segundo lugar Zamboni, இழுவைப்படகு Y Peregrino. Italia será desafiada mañana en semifinales México 17.00 horas Las palabras del entrenador al final del partido jacobo leandri: “Vamos a empezar diciendo que el partido se fue cuesta abajo de inmediato porque la final no se abrió después del 12’, lo pusimos fácil porque era un equipo de calidad, técnicamente el equipo con más talento. Todos nacieron en 2006 y tienen tuvo éxito en su ADN”.

miércoles, 22 de junio

Partido 1 – Italia-India 7-0 (Gratisca de Isonso) hasta las 18.30 horas

Partido 2 – 18:30 Chile-México 1-1 (5-4 TCR) (Cervignano)

viernes, 24 de junio

Partido 3 – 18.30 Chile-India (Aquilia)

Partido 4 – 17:00 Italia-México (Savocna de Isonso)

domingo 26 junio

Juego 5 – Partido de perdedor 1 – Partido de perdedor 2 (Willis) hasta las 16:30

Partido 6 – Ganador Partido 1-Ganador Partido 2 (Gradisca de Isonso) hasta las 18.30h

