23 Giugno 2022

En 1911 Italia era una de las ocho potencias mundiales, con el Imperio Británico, Estados Unidos, Rusia, Alemania, el Imperio Austro-Húngaro, Francia y Japón. La China imperialista Qing, que ya había estado plagada de odiosas guerras de opio y luchas con Japón, estaba a punto de convertirse en una república caótica. España, todavía una potencia importante en el siglo XVII, estaba ahora a la sombra de ser puesta de rodillas por la “pequeña guerra maravillosa” con los Estados Unidos. Holanda prosperó restringiendo su transformación en Indonesia después de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo.

Hoy hay menos de 60 millones de personas en Italia. Hay más de 100 en Egipto. Etiopía tiene una población de 112 millones. Irán (antes Persia) tiene una población de 83 millones. México 127 millones. Y para 2035, según estimaciones oficiales, Etiopía tendrá más de 160 millones, México 146, Egipto 130 e Irán 95. Sin mencionar a China e India: primero tocando, segundo tocando a mil millones y medio de personas. . Lombardía, que ya es la provincia más poblada de Italia en la actualidad, tiene una población menor que la provincia china más pequeña (Hainan, que muchos italianos ni siquiera conocen: es una isla maravillosa), y menos poblada en toda Italia que Gujarat. O Karnataka.

Esto aún no está claro para los políticos, comentaristas e inquilinos italianos: en este siglo, Italia será un país pequeño que enfrenta enormes desafíos. Si fracasa, también serán destruidos, y en 1912 fueron destruidos los civilizados mandarines chinos y la magnífica Corte Imperial de Pekín. Nadie se salvará en Siracusa como Venecia (de hecho, la gloriosa decisión de Venecia debería recordarnos que incluso los estados ricos no siempre pueden vivir de los ingresos).

Tensiones con patrulleras libias disparando a barcos pesqueros sicilianos, rusos alzando la voz Noticias falsas, La arrogancia de algunas potencias de Oriente Medio es sólo el comienzo de la conquista del ilirismo. Países como China, India, Egipto, Arabia Saudita y los países que burlonamente llamamos el “Tercer Mundo” en Occidente serán fuertes y agresivos.

El desafío demográfico-geopolítico no es el único. Igual de apetecibles son las ciudades italianas que se ponen de rodillas y se ven cogidas por el calor. La crisis climática, que golpeará el Valle del Po en el futuro, algunos de los veranos de 2030 o 2040 estarán marcados por una emergencia peor que la epidemia de la primavera de 2020. Y el auge desestabilizador de las nuevas industrias de alta tecnología destruirá la inteligencia artificial (que apenas comienza a mostrar su verdadero potencial) y el automóvil eléctrico destruirá muchas empresas italianas obsoletas, mientras que la economía transformadora como la nuestra tendrá que lidiar con la escasez de materias primas como el níquel y el cobre. Cada vez más demandados en el mundo de la electricidad), tierras raras, trigo.

Este planeta ya no es un patio de recreo supervisado por los Estados Unidos. Washington, en las últimas décadas, ha manejado a países como Irak, Nicaragua, Vietnam o Irán con mano de hierro, pero para nosotros los italianos siempre ha sido relativamente misericordioso, y está entre las potencias imperialistas en la plaza, le guste o no. – el mejor aliado posible. La guerra rusa en Ucrania demuestra que la OTAN está sirviendo.

Si Italia (todavía una de las siete u ocho potencias económicas mundiales) se hubiera abandonado en los años 90 Logura Colaboración Con el milagroso Berlusconi, los furores del separatismo de la Liga Norte y las ambiciones del reformismo pseudo-Blair de centroizquierda, hoy no es posible. Italia ya no podrá posponer ni jugar.

Las emergencias climáticas, los grandes cambios tecnológicos y los enormes desafíos geopolíticos que enfrentamos han impedido que políticos (nacionales y locales) y líderes ideológicos continúen con sus juegos.. El diferencialismo es un excelente ejemplo de esto. Nadie niega que nuevas formas de devolución (especialmente en beneficio de municipios y provincias) inspirarán a Italia. ¿Y por qué no dar a las regiones habilidades adicionales en algunos asuntos locales estrictos?

Pero sin exagerar. Se debe encontrar un equilibrio que sea razonable y apropiado en el contexto actual., pero no a la situación de diez, veinte o treinta años, porque una reforma tan profunda en las estructuras de la República Italiana no podría mejorarse, ni (ciertamente de buena fe) las evaluaciones y tácticas actuales de algunas regiones. O los políticos nacionales. Algunos artículos que hablan de “región sur”, “norte y sur” y demás están aún menos relacionados con el confuso diccionario.

el evangelio dice fructibus eorum cognoscetis eos: Los identificarás por los frutos. Si la autonomía había sido algo muy positivo para Trentino y Aldo Adiz, y Friuli-Venecia lo había hecho mejor en general en Giulia, no se podía decir lo mismo de otras áreas de estatus especial (incluso en el norte). La epidemiología adicional muestra las limitaciones de un sistema de salud regional, especialmente en ciertas áreas.

Frente a enormes desafíos climáticos, industriales, demográficos y militares, es peligroso debilitar la fuerza geopolítica de Italia y convertir a nuestro país en una alianza secreta de gobiernos regionales.. Suiza está rodeada de grandes países y montañas, e Italia está en medio del mar Mediterráneo. En beneficio de todos los italianos, ya sean paduanos o catanzaros, arsignanos o gallipolini, milaneses o napolitanos, debemos evitar cualquier cólera regionalista provocada por una retórica a lunares y antiboticaria más conocida en los años 90.

Materias estratégicas como escuela, “comercio exterior”, “grandes redes nacionales de transporte y navegación”La “producción nacional, el transporte y el suministro de energía”, por el contrario, no pueden ni deben fragmentarse: se necesita una mayor integración nacional en beneficio de los ciudadanos, las empresas y el medio ambiente.

No hables de “relaciones internacionales y la UE”. ¿Queremos dar más espacio a las regiones en un campo tan sofisticado y estratégico? ¿El gobierno y los líderes pro-OTAN como Enrico Letta, Georgia Meloni o Mara Garfagna, por ejemplo, ignoran el apoyo de Rusia al separatismo catalán y la explotación cínica de Moscú del controvertido referéndum de 2017? Medios internacionales, Sistemas de investigación Y funcionarios judiciales Lo han estado manejando durante años. No solo eso: Moscú ha apoyado durante muchos años, por ejemplo, Separatismo en varios estados de América del Norte (Por supuesto de diferentes regiones de Ucrania; es su especialidad). Después de todo, los imperios y las potencias imperialistas siempre han buscado Separación e Impregnación. Después de la Gran Guerra, la Italia fascista, por ejemplo, incitó al separatismo croata a desintegrar la odiada Yugoslavia; Y la tragedia de la partición de 1947 ciertamente no fue solo culpa de los políticos indios y paquistaníes…

Nos gustaría permitir que algunos consejeros regionales obtengan información solo escuchando a “expertos” geopolíticos específicos en la televisión., Para tener una opinión sobre asuntos exteriores, ¿puede hablar con diplomáticos rusos, egipcios y chinos? ¿Qué pasa si alguna potencia extranjera en la región o en la isla comienza a encender el fuego del separatismo? ¿Y si tal o cual dictador se apoyara en el crimen organizado para fortalecer ciertas aspiraciones de libertad? El planeta ya no es un patio de recreo. En un mundo multidisciplinar, la política exterior y el comercio exterior deberían estar en manos del gobierno de Furnessina, Bruselas. Este es un asunto de seguridad nacional. Se necesita templanza.