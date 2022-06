Veronica Pivetti Tequila Bang Bang – Un thriller mexicano’

La actriz y escritora Veronica Bevetti regresará al mercado cerrado en Piazza Andrea Costa para presentar su último libro, ‘Tequila Bang Bang – Un misterio mexicano’ (Montadori).

De su lado estará el escritor, sindicalista y polemista Giorgio Gremachi.

El libro trata sobre tres mujeres. La heroína, su exmarido, su madre. Inocente, hermosa y traicionera. Sin duda su hija Joel, ex bailarina de Crazy Horse, viaja con su madre, Icy y una empresaria muy chic, Mexican Narcos, hasta que encuentra un cadáver sin cabeza en su departamento mientras su madre está en México. Ella se deshizo de eso. Pero al hacerlo, ambos caen en las garras de los delincuentes, quienes los secuestran y los llevan a la Ciudad de México, donde Xavier, el jefe del jefe, es llamado “Tumba”, el amante secreto de la anciana madre.

A partir de ese momento llueven balas, puñetazos, balas, explosiones, los almacenes de droga se derrumban, la droga desaparece y todos mueren como moscas. En este ajetreo y bullicio, nuestras heroínas escapan y terminan en las fauces irregulares de la pandilla criminal más brutal del planeta, con su ropa de diseñador y muy desgarrados y sangrando en Louboutin Heels 13.

El libro sangra, pero todo eso tiene un efecto inesperado: te pone de buen humor.

Nacida en 1965, Veronica Bivetti es actriz, locutora, presentadora de televisión y radio. Fue coanfitrión del Festival de Sanremo con Verdon’s Honeymoon, Raimonto Vianello y Eva Hershikova, y es mejor conocido por sus muchas ficciones exitosas, incluidas “Comssi”, “Marceciello Rocca”, “Professor, Try Again!” Y “El ladrón”. Transmisión de Massimo Gramellini en libertad condicional todos los sábados en Roy 3rd. De Montadori lanzó I Cry (2012), Never at the Height (2017) y Per Solo Tone (2019).

Esta noche, viernes 24 de junio, el mercado cerrado dará el pistoletazo de salida con una jornada gastronómica denominada ‘Viernes… paella’, un encuentro semanal con Paella alla Valenciana, con pescados, mariscos y mejillones salvajes de la Marina de Rávena. A partir de las 19.30.

Rávena,