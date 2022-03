Una niña de 4 años que fue abandonada por traficantes de personas en un río sin comida ha sido rescatada por agentes

La obra cuenta la historia de una niña de 4 años que afortunadamente fue encontrada por agentes fronterizos en la frontera entre México y Estados Unidos y llevada sana y salva. Algo que deberían abandonar los traficantes de personas y Dejado solo en la orilla de un río En el medio, esta es la historia teatral de alguien. solo una niña de 4 años Afortunadamente, la frontera entre México y los Estados Unidos fue descubierta por agentes fronterizos y llevada a salvo. Según los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., la niña estaba sentada sola a orillas del río Grande, que separa el estado de Texas de México, cuando una patrulla lancha la vio en el río. Estaba completamente sola, dejada sola, y seguramente habría muerto si no la hubieran notado. Dijo que la niña estaba en la patrulla fronteriza. Fue llevado a través de la frontera de los EE. UU. por un traficante de personas Luego fue abandonado en el lugar sin agua ni comida. Llevaba un pantalón corto muy ligero y una camiseta y sufriría mucho por el frío si llegaba la noche. La policía no encontró ningún adulto en el área y no pudo aclarar cuánto tiempo la niña había estado sentada en la orilla del río. “El bebé ahora está a salvo por nuestros agentes”, dijo el jefe de patrulla Jason D. Owens dijo que un oficial publicó una foto de la niña sosteniendo la cuna en el bote donde la encontraron. Desafortunadamente, este no es el primer caso de menores no acompañados que intentan cruzar la frontera mexicana hacia los Estados Unidos, a menudo una vida trágica. El número de inmigrantes ilegales en la frontera suroeste con Estados Unidos aumentó a casi 165.000 el mes pasado, según datos de aduanas y seguridad fronteriza. El número de niños sin hogar que cruzan la frontera ha aumentado un 37% a más de 12.000. READ ¿El fin del mundo entre el mito y la realidad?

