Metroid Prime 4, incluso Nintendo aún sabe cuándo se lanzará

Según su último informe financiero, nintendo Todavía no sabe cuándo podrá hacerlo. Metroid Prime 4. Es decir, ciertamente tendrá algo de planificación al respecto, pero aún no está listo para informar al respecto. De hecho, el texto habla de un archivo. fecha de publicación de Metroid Prime 4 como TBA (por anunciarse), mientras que otros juegos como Bayonetta 3, Splatoon 3 y The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 se publicarán en 2022.

Básicamente, es mejor no esperar Metroid Prime 4 para 2022. Hablaremos de ello nuevamente en 2023 o incluso en 2024 (dependiendo de cómo se desarrolle el desarrollo). Después de todo, el excelente Metroid Dread salió este año, por lo que los fanáticos de la franquicia tuvieron que satisfacer el hambre, al menos por un tiempo. Desde cierto punto de vista, tampoco tendría sentido lanzar otro Metroid el próximo año.

Metroid Prime 4 se anunció en el E3 2017 con un breve avance que muestra solo el logotipo animado. El desarrollo en ese momento estaba en manos de Bandai Namco, pero algo debió salir mal, porque el 25 de enero de 2019, Nintendo anunció que el juego había comenzado desde cero y fue asignado a un nuevo equipo: Retro Studios. Desde entonces, no se ha sabido casi nada de Metroid Prime 4, lo que sigue siendo un misterio.