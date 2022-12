Ferrari avocato ‘tres plazas’ está de vuelta

Coche privado para abogados – Sofisticada, elegante y distinguida por impulsos a veces impredecibles y nunca tópicos. Como el hombre que, en 1966Aradha era único, con tres asientos, con un asiento de conducción central y ligeramente basculante hacia adelante. Una solución tan “inusual” que en el mundo de los superdeportivos no se volverá a ver hasta 27 años después del McLaren F1. Volviendo a disfrutar del protagonismo, al final de un proceso de restauración profunda de cuatro años, el Ferrari 365B Berlinetta Especial anterior Gianni Agnelli. Inaugurado ayer por la noche en el estadio del Museo Nacional del Automóvil de Turín en un evento organizado por él kidstonuna casa de bolsa suiza famosa por la compra y venta de automóviles de alta gama, el caballo desbocado especialmente diseñado y equipado por Pinfinarina para el ex propietario de Fiat permanecerá en exhibición hasta el 18 de febrero de 2023 en el primer piso del museo, narrando el mini -exposición, con seis fotos originales en blanco y negro ampliadas en ese momento, el vínculo entre el excéntrico líder de la industria de Turín y uno de sus compañeros de viaje más creativos y exclusivos.

regalo importante Mujeres hermosas, barcos de ensueño, relojes elegantes, villas caras. Luego los autos, por supuesto. Mejor si se “cose” a medida y muy rápido. No es ningún secreto que Gianni Agnelli tenía un pie pesado y que muchos, entre quienes lo conocieron de cerca, lo recuerdan como un buen conductor. por ahí Ferrari 365B Berlinetta Especial No fue el primer rojo de Avvocato, pero sin duda es el que mejor representa su gusto evolutivo en términos de motores. Además de que marca una etapa muy importante en su vida: en el año en que decidió dársela, 1966, Agnelli heredó de Vittorio Valletta, su mentor histórico, el timón del imperio familiar que se convertiría en plomo durante mucho tiempo, antes de morir a la edad de 81 años, después de meses de enfermedad, en la mañana del 24 de enero de 2003.

Ferrari, que pasión – “Agnelli estaba locamente enamorado de los Ferrari y su elección de un automóvil dedicado con un asiento del conductor en el medio fue motivada por una razón muy específica”, recuerda el diseñador Leonardo Fioravanti, quien en ese momento, en PininfarinaEra el hombre que el número uno de Fiat señaló para ver sus sueños hechos realidad sobre ruedas “agotadas” -. Una vez, mientras conducía uno de sus Ferraris a toda velocidad, se salió de la carretera y chocó contra una roca. El choque le rompió la pierna izquierda, que no volvió a su forma anterior y permaneció rígida. Manejar autos deportivos se volvió incómodo para él, pero como no quería renunciar a este placer, le pidió a Pininfarina que hiciera lo que en ese momento se llamaba un estudio de habitabilidad. Así que estudiamos un sistema con una fila de Tres asientos anidados: el hombre de la izquierda, por turnos, le permitió estirar la pierna lesionada sin tener que doblarla y acomodarse en el asiento del conductor sin esfuerzo”. Pero esta no fue la única petición “inusual” del abogado. Caja de cambios semiautomática Porsche Sport Automatic, que no requería el uso del pedal del embrague para activarse, pero esta transmisión causó bastantes problemas, ya que estaba diseñada para manejar fuerzas mucho más bajas que las que se encuentran en los motores Ferrari. A través de unos conocidos en Alemania, también hizo construir un techo de cristal especial con protección solar, para que entrara la luz, y no el calor, al habitáculo.

Encuentra el granero cubierto de nieve – Quien es Exclusivo por única vez Simon Kidston también tiene un recuerdo muy claro de un caballo al galope: “Vi por primera vez Ferrari 365B Berlinetta Especial “Tres plazas” a los 19 años, fotografiado en una revista de coches francesa -dice el fundador de la empresa que lleva su nombre y que hace cuatro años descubrió este inestimable “rinoceronte”. Treinta años más tarde, en el Cavallino Classic Concours en Palm Beach, Florida, un caballero me habló de un Ferrari del que ciertamente no había oído hablar, pero que sin duda valía la pena comprar por su distinción. Doce horas después estaba en Newark y la vi: era el Dino de la medida más grande, la rueda del medio cubierta de nieve. La persona que me avisó sobre el coche me aseguró que un buen servicio sería suficiente para volver a ponerlo en marcha. tomó cuatro años y los mejores profesionales italianos para restaurarlo a su antigua gloria. Les agradezco sinceramente: han dado vida a un automóvil que, más que ningún otro, representa el símbolo de Gianni Agnelli en el mundo.