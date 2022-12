Hogwarts Legacy, Community Manager mostrando la dificultad de las batallas – Multiplayer.it

El gerente de la comunidad de Avalanche Software, Chandler Wood, quería aclarar el dificultad afiliado tu peleas en Legado de Hogwartsporque muchos usuarios después de la reciente presentación sintieron que las batallas en el juego eran demasiado fáciles.

Introducidos en la segunda demostración de juego de Hogwarts Legacy, los enfrentamientos se mostraron en acción en el nivel de desafío normal, pero el desarrollador que sostiene el controlador en la mano es un jugador muy hábil que ha estado probando el proyecto durante algún tiempo, etc. Haz que parezca fácilexplicó Wood.

el maldiciones imperdonables Tener mecánicas de control de multitudes, por ejemplo, Avada Kedavra causa un efecto de miedo entre otros enemigos, Crucio aturde e incapacita a los oponentes por un tiempo, Imperio hace que una unidad hostil esté de tu lado: el hecho de que todas estas habilidades aparecieron al mismo tiempo, dijo el administrador de la comunidad trajo de vuelta la sensación de IA pseudodébil.

El uso de Arresto Momentum detuvo a algunos de los enemigos en la arena, pero eso también se basó en la habilidad del desarrollador que jugó durante la demostración del juego, quien logró controlar perfectamente lo que sucedía a su alrededor y neutralizar cualquier amenaza.

Wood luego explicó que Dark Arts Arena permite probar las tres maldiciones, pero eso no indica que se pueda acceder a ellas en el juego: estas son habilidades opcionales que el usuario no recibe de inmediato. Por ejemplo, no podrá aprender Avada Kedavra de inmediato.

“Sin querer revelar demasiado, puedo decir que la transformación en este poder debería ser algo que uno adquiera, y eso viene junto con la narración involucrada en la selección y el aprendizaje de hechizos específicos”.