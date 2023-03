Microsoft dice que Activision Blizzard no es el mayor editor de PlayStation

En un documento enviado a la autoridad antimonopolio británica, microsoft estados Ventisca de Activision No es el mayor editor de Playstation En términos de volumen de ventas, un papel que en cambio cubrió Electronic Arts, seguido de Ubisoft. De hecho, Call of Duty estaría en el quinto lugar, justo detrás de la propia Sony.

Estos detalles se revelan en el documento enviado por Microsoft en respuesta a los remedios estructurales propuestos por CMA para adquirir Activision Blizzard a través de un gráfico que puede ver en la imagen a continuación, que tiene en cuenta los 10 principales editores y los datos de ventas globales de 2021.

Como podemos ver, Activision Blizzard es la quinta editorial más grande, seguida de Bandai Namco y Warner Bros. Juegos. Las tres primeras posiciones se llenan en orden en su lugar Electronic Arts, Ubisoft y Take-Two, la empresa matriz de Rockstar Games y 2K. Una situación similar también para Xbox, mientras que en Switch se espera que el mayor editor sea la propia Nintendo, seguida de Ubisoft. Sin embargo, tenga en cuenta que el gráfico no tiene en cuenta los títulos gratuitos, como Fortnite, Apex Legends y Call of Duty: Warzone.

Obviamente, el objetivo de Microsoft es demostrar queAdquisición de Activision Blizzard No perjudicaría mucho a Sony porque es solo el quinto mayor editor de PlayStation.

En la misma sección del documento, el gigante de Redmond también enfatizó la postura cerrada de Sony hacia otras plataformas, con la mayoría de los juegos propios limitados a las consolas PlayStation.

“Los jugadores de PlayStation compran juegos de una variedad de editores para jugar en su consola. EA es el mayor proveedor de juegos para PlayStation, seguido de Ubisoft y Take-Two”.

“Sony mantiene sus juegos publicados casi en su totalidad en PlayStation. De hecho, Sony tiene 286 juegos exclusivos para PlayStation, incluidos algunos de los juegos más exitosos y populares como God of War, Spider-Man y The Last of Us”.

La CMA dará a conocer su decisión final sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft el 26 de abril de 2023. Le seguirá la Comisión Europea, que recientemente pospuso su decisión hasta mayo.