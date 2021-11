El espectáculo del 20 aniversario que no debe perderse pero sin anuncios de nuevos juegos, para Corden – Nerd4.life

Microsoft realizará un espectáculo especial para celebrar 20 aniversario de Xbox El 15 de noviembre será un evento real para el reportero de Windows Central Jez Corden No ser extrañado, incluso si no contiene Anuncios de juegos nuevos.

Obviamente, incluso en este caso es solo un rumor, que no proviene de una fuente oficial, sino jeez cordon Se considera muy confiable, ya que está cerca de los entornos de Microsoft y es probable que sea una de las fuentes que pueden proporcionar información confiable.

Así, lo que se informa puede ser tanto una buena como una mala noticia, ya que aún se esperan contenidos muy interesantes pero no habrá sorpresas con el anuncio de títulos desconocidos.

Sin embargo, esto no quiere decir que no habrá ninguna noticia interesante, dado que lo que se informa simplemente está relacionado con su ausencia. Juegos no revelados. Por tanto, puede que haya espacio para juegos que ya han sido anunciados, y por tanto, quizás con nuevos trailers y materiales sobre títulos que los usuarios de Xbox han estado especialmente esperando, así como posibles novedades relacionadas con Xbox Game Pass.

También hay que tener en cuenta que poco después se debe tener en cuenta que Premios del juego 2021, programada para el 10 de diciembre de 2021 que también debería traer algunas novedades. Es posible que Microsoft tenga la intención de reservar algo grande para la ocasión, por lo que ya se ha hablado de una posible promoción para Hellblade 2, por ejemplo, que probablemente tomará espacio para presentaciones de alto calibre durante el evento del ‘aniversario’, así que estamos deseando descubrir más.