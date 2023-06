Más de 40 niñas muertas y secuestradas – Corriere.it

el grupo

Los autores de la masacre: cinco hombres que pertenecían a las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo yihadista afiliado al Estado Islámico. Cifra provisional de muertos: 40 muertos, en su mayoría estudiantes mayores de 16 años, A dijofp El funcionario del gobierno a cargo del área, Joe Valosimbi. Ocho heridos se encuentran en estado crítico en el Hospital de Buera.

Muchos de los cuerpos no pudieron ser identificados: se requeriría una prueba de ADN para su identificación. Muchos niños están desaparecidos y no está claro cuántas personas (especialmente niñas) han sido secuestradas por los terroristas. Las fuerzas de seguridad de Uganda persiguen a los comandos a través de la frontera, incluso utilizando helicópteros, hasta el bosque del parque nacional más antiguo de África, VirungaEs uno de los últimos hábitats del raro gorila de montaña. El borde sur del parque no está lejos de donde el embajador italiano Luca Attanasio fue asesinado en una emboscada hace dos años. En esta vasta área, las milicias armadas se mueven de un lado a otro de la frontera, entre Congo y Uganda. Hace una semana, una célula de las Fuerzas de Defensa de Australia atacó una aldea en Kivu del Norte y 100 personas huyeron a Uganda. Se sabía que estaban en el área, pero nadie pensó que podrían encontrarse con la escuela Mpondwe. Es el primer ataque de este tipo en 25 años: Recuerda que la última vez que los insurgentes los golpearon fue en junio de 1998. BBC. En ese momento, 80 estudiantes perecieron en un incendio similar en el Colegio Técnico Ketchwamba.

grupo yihadista

ADF nació en los años 90 del siglo pasado entre opositores. Presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, está acusado de marginar a los musulmanes de Uganda (que oficialmente representan el 14% de la población). Posteriormente, el grupo se separó y se reunió en múltiples ocasiones. A lo largo de veinte años, trasladó sus bases desde la región montañosa de Rwenzori, donde estaba siendo perseguido por el ejército de Museveni, a Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, una colmena sin control de intereses económicos y grupos armados.

En 2010 el grupo «fichó». Masacre en un club de Kampaladonde murieron decenas de personas mientras veían un partido Copa del Mundo en Sudáfrica. Fundador de ADF, católico convertido al Islam, Encantador McCulloughFue arrestado en 2015 en Tanzania y actualmente está detenido en Uganda. Fue reemplazado por un líder rival, el separatista Musa Baluku. En 2019, el Estado Islámico formalizó su afiliación con las ADF, presentándola como su filial centroafricana. Después de años de silencio, los yihadistas vuelven para atacar la capital, Kampala, con atentados suicidas en 2021.