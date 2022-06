Putin debe fallar. No a una mala paz para Ucrania, Occidente no sucumbe a la fatiga de la guerra »- Corriere.it

De luigi ipolito

“Los ucranianos no aceptarán un conflicto congelado en el que el zar pueda seguir amenazando con más violencia y agresión”, dijo el primer ministro británico. Necesitamos volver a la frontera antes del 24 de febrero”. “Siempre proporcionaremos apoyo de seguridad a Europa”. ¿La crisis económica y los costos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? “Lo estamos haciendo mejor de forma independiente y volveremos a estar en la cima de la tabla de crecimiento en dos o tres años. Y seré yo quien lleve al partido a la victoria en las próximas elecciones”.

Primer Ministro, surgen diferencias entre los aliados occidentales con respecto al conflicto en curso: ¿Tiene miedo de que los países europeos presionen por una solución negociada muy rápida?



allá riesgo de fatiga en Ucrania , C

‘El El peligro de que la gente no vea que esta es una batalla vital por nuestros valores, por el mundo. Los costos de la energía, la inflación y los precios de los alimentos afectan la resiliencia de las personas, pero esto no afecta la resiliencia del Reino Unido. Creemos que debemos ayudar a los ucranianos a ganar flexibilidad estratégica: deben seguir avanzando. Pero no podemos ser más ucranianos que los ucranianos, es su crisis, tienen que decidir qué quieren hacer. Pero obviamente, si vas allí y hablas con los ucranianos, con Zelensky, eso No darán tierras por la paz y no harán mal negocio. No quieren verse obligados a negociar, ni aceptarán un conflicto congelado en el que Putin pueda seguir amenazando con más violencia y agresión. Se debe restaurar el territorio ucraniano, al menos en las fronteras antes del 24 de febrero, se debe proteger la soberanía y la seguridad de Ucrania. Entonces, sí, hay agotamiento, pero es algo que tenemos que enfrentar, tenemos que seguir defendiendo el caso con nuestro electorado. Pero Encuentro que la unidad de Occidente es mucho más evidente que las divisiones. El futuro del mundo depende de mantener una posición fuerte y sólida sobre Ucrania: Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos como europeos para evitar lo que creo que sería un desastre o una mala paz en Ucrania, obligando a los ucranianos a aceptar términos que deberían ser anatema para los europeos.