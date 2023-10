Marotta, ¿qué futuro? La idea del Inter es una hipótesis que va tomando forma primera página

a’Enterrar Será el último club Giuseppe Marotta. El sentimiento que se estaba extendiendo en el ambiente desde hacía algún tiempo fue confirmado claramente por el propio protagonista, al presentar el nuevo libro de Fabrizio Piacin (“Odio el fútbol”): “Sí, de hecho, definitivamente”. El final de una larga carrera como entrenador de clubes, que comenzó con sólo 19 años en el sector juvenil varese Duró 47 años entre ellos. Monza, Sampdoria, Juventus Y Enterrar. Sin embargo, este no es necesariamente el final de la historia del fútbol o del deporte, porque el técnico nerazzurri tiene las ideas claras sobre el siguiente paso: Política“Suficiente, pero no una tarjeta del partido”.

Hipótesis de la FIGC – Una frase que abre la puerta a diferentes soluciones, desde el pegamento entre instituciones deportivas y federaciones hasta el liderazgo del CONI. Pero la hipótesis más común sobre el futuro de Marotta es otra: que tome las riendas del fútbol italiano y se convierta en el nuevo capitán del equipo. La Federación Internacional de Fútbol. Además, su autoridad en este entorno es reconocida por todos: por sus colegas, teniendo en cuenta que es presidente desde hace muchos años.A.Di.Se. (Asociación de Directores Deportivos), a la política, en mayo de 2023 el presidente de la República Sergio Mattarella le concedió el título de caballero. Competencia y experiencia, pero también capacidad de innovar y adaptarse a los inevitables cambios que atraviesa el fútbol, ​​son algunas de las cualidades que los insiders ven en el técnico nerazzurri y que les gustaría que trajeran a la federación para darle vida. . Nuevo curso. ¿pero cuando?

Momento incierto Si todas las señales apuntan en esta dirección, el momento de este cambio de carrera para Marotta sigue siendo incierto. El contrato con el Inter expira en 2025, pero eso no significa que esta fecha no pueda modificarse con la renovación, que sigue siendo una de las opciones sobre la mesa.. Por otro lado, Marotta todavía tiene tareas que cumplir en el club nerazzurri: deportivas, con la conquista de la liga y la segunda estrella en el punto de mira, pero también y sobre todo organizativas con el objetivo de trabajar en Segunda diferencia, “una herramienta indispensable en el desarrollo juvenil” que anhela el club Viale della Liberazione, aunque hoy no cuenta con las estructuras necesarias para formar un potencial equipo sub-23. Mucho también tiene que ver con lo que pasará a nivel de empresa con el presidente Steven Chang Que tendrá que resolver el problema de financiación con Oaktree antes de la primavera de 2024, pero por lo tanto hay indicios de cómo El adiós del Inter a la política deportiva puede no ser necesariamente inminente. Una cosa es segura: los jugadores nerazzurri serán los últimos colores del club para Marotta, que está preparando el camino para un nuevo comienzo.