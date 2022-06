Malas condiciones de vida de los solicitantes de asilo en la frontera sur de México

La emergencia humanitaria en México no se ha detenido. Llegaron entre enero y mayo de 2022 Cerca de 49 mil personas de más de cien países, Más de 8.000 más que el mismo periodo de 2021. Hombres, mujeres y niños que huyen de la guerra, la pobreza y la violencia de los grupos criminales controlan países como El Salvador y Haití y, en la mayoría de los casos, su objetivo final es Estados Unidos. Pero, en cambio, están atrapados en un entorno de vida peligroso y sus derechos básicos no están protegidos. Para ellos, de hecho, es casi imposible salir de México: a pesar de las promesas hechas por el presidente estadounidense Joe Biden durante la campaña electoral, el mandato de “permanecer en México” de su antecesor Donald Trump sigue vigente. El acuerdo, firmado entre Washington y la Ciudad de México en enero de 2019, obliga a los inmigrantes y solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano a que se evalúen sus solicitudes de visa estadounidense. Como parte del acuerdo, la administración estadounidense envió a más de 71.000 personas a México entre enero de 2019 y enero de 2021, incluidas decenas de miles de niños, discapacitados y enfermos crónicos.

“La subcontratación de la aplicación de la ley de inmigración ha dado lugar a graves abusos y cientos de miles de personas se ven obligadas a esperar en una situación desesperada para buscar protección”, dijo Tyler Matteos, investigador estadounidense de Human Rights Watch. Estrenado el pasado 8 de junio Reporte En él ejemplifica las dramáticas condiciones en las que viven decenas de miles de personas. El documento también apunta a decisiones tomadas por el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que impuso una serie de restricciones (incluidas prohibiciones de visa a ciudadanos brasileños, haitianos y ecuatorianos, restricción de vuelos y restricción del tráfico interno) en un esfuerzo por alentar la salida hacia el norte del país. borde.

“Aquellos que cruzan la frontera sur de México para combatir la violencia y la persecución y buscar protección son objeto de graves abusos y demoras, y se ven obligados a esperar durante meses en condiciones infrahumanas cerca de la frontera sur de México sin acceso a trabajo ni refugio”, denuncia HRW. dicho en 2017. Número de solicitudes de asilo recibidas por la Comisión Mexicana de Asistencia (Comisaria mexicana de ayuda en refugiadosGomer) pasó de 20.000 en 2017 a más de 130.000 en 2021. Mientras tanto, El. Presupuesto La comisión se mantuvo sin cambios, lo que resultó en la revisión de menos de 40,000 solicitudes. La ley mexicana reconoce como refugiado a cualquier persona que escape de la violencia generalizada, los conflictos internos o los abusos formales contra los derechos humanos. Comar ha establecido que estas condiciones existen en Honduras, El Salvador y Venezuela y acepta la responsabilidad de revisar las solicitudes; Las posibilidades de que las personas obtengan protección de Cuba o Haití son escasas.





El permiso está pendiente y decenas de miles de personas están varadas en ciudades de la frontera sur de México o en centros de detención (Instituto Nacional de Migración, Inm) administrados por la Dirección Nacional de Migración. Human Rights Watch entrevistó a 19 detenidos en centros administrados por el INM, quienes dijeron que habían sido presionados y amenazados por agentes y funcionarios para que retiraran su solicitud de seguridad internacional en el país y les permitieran regresar a su país de origen. “El oficial nos dio a elegir: aceptar la deportación o solicitar asilo en Gomer. Pero al presentar la solicitud nos habrían obligado a esperar en el centro hasta tres años, invitándonos así a regresar a casa”, dijo uno. solicitudes de asilo, solo 4.177 (3% del total) fueron presentadas por inmigrantes en los centros de detención fronterizos.

El epicentro se informó debajo de la ciudad de Dabachula en el estado de Chiapas, y el punto de entrada de inmigrantes al país. Aquí, en 2021, unas 90.000 personas solicitaron asilo: “Muchos han estado esperando meses para que se consideren sus solicitudes y para que los documentos prueben su estatus legal – Human Rights Watch – a menudo son discriminados y luchan por encontrar un hogar y un trabajo”. Las intervenciones de ACNUR y del gobierno mexicano no fueron suficientes, y algunos de los entrevistadores no se sentían seguros en Tabácula porque la ciudad está tan cerca de la frontera con Guatemala que hay bandas criminales huyendo.Los inmigrantes no pueden salir del estado y la inmigración La agencia administra los puntos de control en toda la ciudad, en toda la ciudad y entre los puntos de control. Y en los aeropuertos.

“No puedo dejar Dabbachula. Quiero quedarme aquí – Israel, 24 años, originario de Nicaragua. En cuanto al trabajo, es difícil. La gente no se sentía cómoda contratando extranjeros y era muy difícil estar en un país que no fuera el tuyo. Me he encontrado con muchas situaciones que nunca me había encontrado. Como encontrarme en la calle sin ni un centavo. Nada para comer. Nada para beber. Es muy difícil. ” Ed) Continuó pidiendo que se pagara un “impuesto”. “Yo los ignoré y luego vinieron a mi casa y dijeron que nos iban a matar si no pagábamos. Pero querían más dinero del que yo podía ganar: no tengo cómo pagar -me dice-. Tengo amigos en Montreal. (norte de México, Ed), Así que queríamos ir allí. Pero ahora Dabbachula no puede irse. Cuando llegamos aquí, no sabíamos qué hacer. Primero dormimos en el parque, yo, mi esposa y mis dos hijos. Entonces encontramos refugio. Dicen que tienes que esperar aquí durante meses. Pero no pude encontrar un trabajo aquí. No sé qué hacer. “

La situación ha sido confirmada por las pruebas recogidas por consejo danés para refugiados, Entrevistados de 438 familias de refugiados: el 75 % dijo que no había encontrado trabajo en los tres meses anteriores y el 80 % de los niños no había ido a la escuela ni había recibido educación. El 70% dijo que no contaba con servicios básicos de salud y la mitad no tenía acceso a medicamentos. Para contrarrestar esta situación, HRW hizo un llamado al gobierno mexicano para aumentar los fondos para Gomer y fortalecer la presencia de la empresa en los centros fronterizos y de detención. “El presidente López Obrador a menudo ha retratado a México como un ejemplo de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo.

