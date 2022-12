Aise.it – ​​​​Agencia internacional de prensa extranjera

Ciudad de México\hielo\ – A finales de año, cuando el mundo vio atenuarse los aspectos más graves de la pandemia de la Covid-19, en el corazón de Europa, en Ucrania, en México, el embajador de Italia, luigi techiaraconversado con Punto de reunión Acontecimientos claves de los últimos 12 meses, algunos puntos de la agenda para el 2023, cambios que trae la llegada del nuevo gobierno italiano, atención de la embajada a los compatriotas residentes en México disertando sobre diversos temas como el nuevo futuro, la acuerdo entre México y la Unión Europea y los planes para trasladar la embajada a Polanco.

Entrevista completa a continuación:

D. Di Chiara concluyó enviando sus saludos a los ciudadanos italianos en México por las fiestas de fin de año.

Embajador, ¿podría repasar brevemente los eventos clave de 2022 en el contexto de las relaciones entre Italia y México?

R. En lo que respecta a la embajada, 2022 se caracterizó por el final del período Covid, por lo que existe la posibilidad de un regreso a las operaciones normales. Especialmente para mí, estaba la posibilidad de viajar nuevamente en el gran país de México. He visitado varios estados con importantes intereses económicos y una importante presencia de comunidades italianas. La decisión del covid nos ha permitido organizar eventos presenciales más sustanciosos que el año pasado, empezando por la celebración del 2 de junio. También hubo muchos eventos y muchas actividades en el campo de las artes y la cultura. Es un año que está llegando a su fin y nos ha visto muy ocupados. Desafortunadamente, la agresión rusa contra Ucrania y el gobierno, especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, no permitió que la reunión de la comisión bilateral se reuniera en 2020. Aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, esto no significa que no haya contactos como la reunión de la ONU o la reunión del G20 en Bali. Entonces diría que es un año muy favorable, entre otros, caracterizado por importantes anuncios de nuevas inversiones no solo de empresas existentes en el país sino también de nuevas empresas. Tiempo para el mercado mexicano.

k ¿Cuáles serán los grandes acontecimientos de 2023 en el ámbito de las relaciones bilaterales?

R. En 2023 esperamos poder reunirnos con la Comisión Bilateral en la Ciudad de México, o al menos recibir la visita del nuevo Canciller italiano, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consejo de Ministros. Ya ha manifestado en varias ocasiones que América Latina es una prioridad. Ha adquirido una amplia experiencia internacional en sus funciones anteriores, no solo como presidente del Parlamento Europeo sino también como comisario, por lo que creo que tendrá la oportunidad de hacer este viaje. Asimismo, estamos discutiendo con Roma, probablemente a fines de enero, la posibilidad de recibir la visita del Subsecretario encargado de México, Giorgio Chili, para reanudar la discusión, el diálogo y el diálogo político entre los dos países.

k Con la llegada del nuevo gobierno, ¿ha habido otros cambios en el organigrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores relacionados con las actividades de la Embajada de Italia en México? ¿Hay cambios en las estrategias y prioridades de la política exterior en general y en el caso de México en particular?

R. Me parece que el liderazgo político de Fornesina ha cambiado claramente en lo que se refiere a la instalación del nuevo gobierno, pero no han cambiado muchas cosas como en otros países que tradicionalmente han estado más conectados con Italia. Entre instrumento técnico y cumbre política. En cuanto a la política exterior en general, desde los primeros días del gobierno se han reafirmado los pilares de la política exterior italiana después de la Segunda Guerra Mundial, a saber, la Unión Europea y la Alianza Atlántica. El apoyo a Ucrania contra la agresión rusa ha cimentado las posiciones nacionales, independientemente de la alineación política. Lo mismo aplica para México, donde se encuentran aspectos básicos de la cooperación en los ámbitos multilaterales –sobre todo Naciones Unidas y el G20– en temas que forman parte de nuestro acervo político, desde la reforma del Consejo de Seguridad hasta la promoción de la estabilidad. . En lo que al sector económico y comercial se refiere, me parece que en el último año se ha hablado mucho y mucho interés de México en Italia, entonces espero que intensifiquemos la economía bilateral. y relaciones comerciales.

k Parece haber conflicto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía de México sobre la facilidad de aprobar la sección comercial de TLCUEM 2.0 por separado de los otros capítulos del acuerdo. ¿Hay posibilidades reales de firmar un nuevo acuerdo en 2023?

R. En realidad debería pedírselo al gobierno mexicano. Está el problema del carácter europeo de las competencias exclusivas o compartidas entre la UE y los Estados miembros, y al final se propone un truco legal, que no cambia significativamente el contenido del acuerdo, pero permite la aplicación anticipada. de zona comercial. La respuesta de la Cancillería mexicana me parece muy favorable. La Secretaría de Economía, que yo sepa, aún no se ha revelado, pero creo que es un problema relacionado con el cambio radical con el nuevo ministro, nuevos subsecretarios y más nombramientos. Además de las contingencias del problema discutido en el marco del T-MEC respecto al cumplimiento de la parte del convenio que trata el tema energético, los Gerentes Generales, en la Secretaría de Economía de la Federación. Entonces creo que la ausencia de la opinión de la Secretaría de Economía es una situación coherente, y espero que pronto se levante la reserva para la solución propuesta por la parte europea y se firme el acuerdo. Asimismo, para el próximo año está prevista una reunión muy importante: la cumbre bilateral entre la CELAC y la Unión Europea, que tendrá lugar en el primer mes del semestre de la Presidencia española, que comenzará el 1 de julio de 2023.

k ¿Cuál es el estado actual de las misiones diplomáticas y de la red diplomática de misiones diplomáticas? ¿Podemos satisfacer rápida y eficientemente las demandas de nuestros compatriotas?

R. Siempre muy apreciado y satisfecho por los usuarios de la embajada, se puede decir que siempre hay margen de mejora para brindar servicios oportunos. Este año, especialmente para la renovación de pasaporte, uno de los temas favoritos de los italianos residentes en México, hemos adquirido tres nuevas máquinas dactilares, que han sido entregadas a las Embajadas Honorarias de Querétaro, Puebla y Monterrey. Esto facilitará mucho el trámite y, sobre todo, los italianos no se verán obligados a venir a la Ciudad de México a renovar su pasaporte. El personal de la sección consular sigue siendo el mismo de siempre. Tenemos un AIRE en México, que creo que recientemente superó los 26,000 a nivel nacional. No debemos olvidar que hay otros países latinoamericanos con cientos de miles de compañeros en AIRE. Por el lado de la Embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay mucha innovación en lo digital y siempre estamos esforzándonos por brindar un mejor servicio. Con el fin de la prohibición de rotación en la administración pública en Italia, se han reanudado las licitaciones públicas, incluso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que creo que en el futuro, dentro de dos o tres años, los servicios consulares aumentarán aún más. Fortalecidos, aquí en México, en términos de mano de obra.

k ¿Puede describir las características y el estado actual del proyecto de construcción de la nueva sede de la embajada y la residencia oficial del embajador de Italia en México?

R. De hecho, creo, desde hace al menos veinte años se habla de cambiar la sede de la embajada ubicada en Palmas, y no es suficiente -ni en términos estéticos ni en términos de funcionalidad- que un país como Italia quiera estar en México. Desde hace año y medio venimos trabajando en la hipótesis de construir una nueva embajada en Polanco. Será una mejora en términos de usuarios ya que será una ubicación más accesible que la dirección actual. Estamos ultimando los últimos aspectos del contrato de construcción. Este es un trabajo muy importante y verificar la compatibilidad de la ley mexicana con la ley italiana no es una tarea fácil. Sin embargo, espero poder firmar el contrato, solicitar los permisos y comenzar la construcción en un futuro cercano. Espero construir una nueva embajada en Polanco en dos años y medio o tres años y medio. También será un espacio especialmente diseñado para ampliar aún más la presencia y los servicios ofrecidos. En los últimos meses hemos estado en diálogo con la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la apertura de una oficina militar específica de enlace con México en la capital del país. Se están plantando las semillas para que en el futuro podamos tener una embajada más eficiente, con más servicios, con una imagen exterior más adecuada al desarrollo de las relaciones bilaterales entre Italia y México.

k ¿Quieres enviar un mensaje de fin de año a los ciudadanos italianos en México?

R. Una Navidad muy pacífica para todos los italianos en México. Creo que terminaremos bien el 2022 y comenzaremos aún mejor el 2023, que traerá muchas cosas nuevas y muchas cosas positivas en el aspecto de las relaciones bilaterales entre Italia y México. (hielo)