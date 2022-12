Estados Unidos 2026: Noticias de un Mundial muy diferente al pasado

El tiempo marcó la última edición del Mundial de Qatar. Será la primera Copa del Mundo que Estados Unidos vea desde 2026 con cuarenta y ocho equipos. Los finalistas tendrán ocho (ya no siete) juegos extra. Dieciséis oficinas en los tres principales estados de América del Norte, geográficamente parte del continente americano, pero independientes desde el punto de vista futbolístico (35 selecciones involucradas en la clasificación). Los anfitriones EE. UU., Canadá y México estarán legítimamente a la cabeza. Los europeos esperaban “sólo” 16, 3 más que Doha. Mereciendo, mala historia, no se declaren como bromas. Una Europa reducida o al menos un aumento solo se aplica a los 3 lugares donde se concentra el mejor talento en el viejo continente.

¿Dónde se jugará? Se remonta al pasado con 16 ciudades, no todas dentro de un radio de setenta kilómetros como en Doha. Sólo dos en Canadá: Toronto y Vancouver. Tres en México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Estados Unidos domina en once ubicaciones: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. La única sede con antecedente “mundial” es naturalmente el mítico Azteca de la Ciudad de México, Italia-Alemania 4-3. Ninguno de los 94 estadios de EE. UU. ha sido reconfirmado, ni siquiera Pasadena, donde se celebró la final. Las fechas aún no están definidas, pero el período más probable es del 5 de junio (inicio) al 5 de julio (fin). Finalmente estamos hablando de Nueva York y Dallas, tal vez una ceremonia de apertura en México.