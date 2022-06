Viaggio Ciudad de México, Ciudad de las Variaciones – Corriere.it

A veces puede ser la Ciudad de México La ciudad literaria perfecta, la ciudad al borde del caos, sabe controlar nuestro caos natural interiorcomo el diría calvin. Ahí La metrópolis perfecta, aquella que se hunde en su lodo, pero que también nos hace resistir sus diferencias. Bosque y asfalto, ramos interminables de buganvillas y glicinias en fiesta, viaductos y tomas aéreas de cuarenta minutos, porquerías, escombros, autos rotos en pie en su oxidado trabajo físico, con la barriga y los tanques rotos. La selva de dulzura, los exuberantes patios de embajadas y centros culturales, los mercados multicolores como San Engel o Lacunilla, la comida y los sabores deliciosos, siempre esconden alguna fruta o carne podrida. Despertar del sueño y mostrarte sus contradicciones. Esa ciudad sin fin Burdt Describe en su libro La ciudad sin fin: el espacio humano, el espacio atrófico, el espacio de dos seres humanos y el lugar donde desapareció, se hace demasiado contra el olvido y no lo suficiente.

Mapas de colonias prehispánicas y posteriores mapas de la colonia española, que nos regalaron recientemente fotógrafos de arriba, o alfombras de mapas despiezados y perforados que admiramos tras aterrizar en Benito International. Airport Jurassic, básicamente son todos mapas peligrosos y flotantes, pero el único elemento importante ahora no es el agua, La vida misma está asustada por el humo, la pobreza y la altura. – ¡Todavía estamos a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar! – Pero una vida hambrienta: Hambre de encuentros, de amor, de pasiones, de excesosCerrar Google Maps, por fin, es vivible -una herramienta que DF no podría usar mientras conduces por las calles porque en realidad distrae, te mueve a lugares imaginarios e indefinidos en la pantalla- y cierra Street View, con sus actualizaciones. Vamos para allá, pero no vamos solos: “Dot, tengo la impresión de que ya no estamos en Kansas”. El escritor respondió a eso. Carlos FuentesEn su novela-mapa de la ciudad, El ombligo de la luna: “Aqu nos toc. Gu le vamos a hazer. Mi Ley Regina MS Transparente del Aire”.