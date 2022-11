Messi es la razón de esto

En el lanzamiento programado para el miércoles, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, hinchas de Argentina y México “previeron” las calles de Doha, lo que obligó a la intervención policial. Activa las notificaciones para recibir notificaciones Copa del Mundo en Catar Se encontraron involucrados en lo que resultó ser una iteración específica de la Copa América en cuestión de minutos. Aficionados de Argentina y México Los que han entrado en contacto a pesar de que sus respectivas selecciones no se han enfrentado (todavía) en competición. Pasará pronto en el calendario cuando los dos equipos compitan el próximo sábado. Estadio Lucille Para un nuevo partido del Grupo C, en lo que ya se perfila como un partido decisivo. A la espera de saber cuál será el veredicto, ambos aficionados han optado por uno “avance” Por las calles de la ciudad de Doha, Las peleas llevan a los conflictos Las estrictas restricciones de Qatar no han logrado disuadir ni eludir. Grupos de simpatizantes de los dos países iniciaron violentos enfrentamientos en la noche del miércoles por lo que podría definirse como Primer caso de allanamiento de aficionado durante el Mundial Tuvo lugar cerca del parque Al Bida en Doha, una de las fan zones creadas por la FIFA, áreas diseñadas para promover la interacción social entre diferentes países, en un ambiente más liberal en comparación con las reglas vigentes en otros países anfitriones. El Campeonato del Mundo tiene una política de tolerancia cero para aquellos que no respetan las reglas. Evidentemente, se desató la chispa de una rivalidad histórica entre México y Argentina En la versión ‘asiática’ de los mil enfrentamientos durante la cita de la Copa América. READ Destinos de viaje con los tipos de cambio más favorables para los europeos

En imágenes que inmediatamente se volvieron virales en las redes sociales, se podía ver a varios fanáticos de México animando a otros de Argentina. Esta ocasión, por supuesto, insultó al codificador Chelician, Leo MessiAutor del gol tempranero de Argentina pero no pudo ser evitado Sensacional derrota ante Arabia Saudí en el partido inaugural. Esto causó un alboroto “A la mierda Messi”Por supuesto, la hinchada albiceleste no escuchó la incitación. Siguió una pelea con cargas constantes, puñetazos y patadas de ambos lados que involucraron a todos los presentes. Múltiples lesiones y hematomas. Posteriormente fue rescatado cuando la policía trató de mantener la paz. Regresó con dificultad en condiciones de mucha tensión, lo que significa un clima aún más caluroso durante el partido del sábado, lo que podría ser decisivo para el destino de al menos uno de los dos equipos nacionales ya enfrentados. México impactó en su primer partido contra Polonia Y Argentina fracasó estrepitosamente.

