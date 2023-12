Leclerc: “Hamilton me dijo dónde Red Bull marca la diferencia, pero…” | FP – Fórmula 1

“Dominio merecido “

Después de ganar el último título mundial por primera vez en su carrera en Abu Dhabi en 2021 Max Verstappen En 2022 y 2023 entregó un bis y un trío crescendos basado en el dominio. El holandés ganó 15 carreras en el dominio, 19 carreras en 2023, frente a un total de 34 victorias de Verstappen en 44 carreras. El piloto con más victorias en las 10 carreras restantes, aparte de la categoría de 1997, fue su compañero de equipo Sergio Pérez, con cuatro victorias distribuidas equitativamente en el período de dos años, seguido de Charles Leclerc con tres, Carlos Sainz con dos y George Russell con uno. . éxito

El hecho de que Sego fuera el más exitoso, aparte de Verstappen, es una señal de que Red Bull ha sido sin duda el coche con mejor rendimiento en las primeras etapas desde que comenzó la era del efecto suelo. Carlos Leclerc Verstappen no es generoso al creer que los coches a su disposición tienen una “vida fácil”: “Decir que todo es fácil para Verstappen es completamente poco generoso. – dijo Leclerc en una entrevista con un periódico alemán Auto Motor y Deportes – Es cierto que ahora se encuentra en una situación privilegiada, pero tuvo que trabajar duro junto a su equipo para conseguirlo. Es un proceso que me ha llevado a resultados que valoro mucho y ahora necesito hacer lo mismo para lograrlos”.

Cuando se le pregunta si sigue a Red Bull, Leclerc puede entender el cambio que ha realizado el RB19: “Hablé con Hamilton después de México y me dijo que podía ver dónde marcaba la diferencia el coche de Verstappen.. Quizás esto sea cierto para él, pero para mí no puedo estar seguro de todos los detalles siguiendo un automóvil. Hablamos de milímetros en cuanto a movimientos de suspensión o distancia al suelo. Por supuesto, al perseguir un coche, puedes entender si tiene suspensiones rígidas o blandas y en qué puntos del circuito gana terreno con respecto a ti. Personalmente me gusta ver fotos de tableros. Desde el punto de vista del conductor, puedes saber cómo se comporta el coche en la pista, qué hace y qué no hace”.