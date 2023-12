Blanca Navidad / Gian Marco Griffi, Ferrocarriles Mexicanos, Llorana, 2022

0





Gian Marco Griffi viajó la semana pasada a México, siempre estrictamente en tren (o eso nos gusta pensar), recibido con gran calidez y amistad por las sociedades literarias locales -de las que se ha convertido en una de las favoritas- para visitar esos lugares. Aunque nunca los ha visto (como hizo Salkari con Malasia y sus piratas) los describe muy bien en su primera novela. Desde un punto de vista estético, resulta casi indiferente comprobar si la composición parece ser fruto de un minucioso y preciso trabajo de documentación, o de la más fértil intuición del autor (lo uno no excluye a lo otro). En todo caso Ferrocarriles Mexicanos, publicado en la serie ‘Freemen’ de la editorial Laurana, dirigida por Giulio Mozzi, ha recibido en poco tiempo numerosos premios prestigiosos (recordemos al menos el Premio Literario Mastercard y el Libro Fahrenheit del Año) y ha entrado, en la cuidadosa Recomendación del historiador Alessandro Barbero, doce semifinales del concurso literario más importante de nuestro país.Lista de competidores. Pero quizás, este sea el aspecto más relevante, el libro candidato más comentado; En cierto modo, sin quitarle nada a los demás participantes, Strega es el ganador moral del premio, edición 2023.

Desde su publicación, la novela ha ganado legiones de lectores y seguidores gracias a su inesperada y merecida fortuna gracias al boca a boca generalizado.

Lo primero que llama la atención, incluso al abrir casualmente el libro, es que Griffey utiliza a Saramago como una opción sugerente para abandonar el discurso directo clásico (en el sentido de las comillas abiertas y cerradas), presumiblemente con la intención de enfatizar la novela. carácter del río. Ferrocarril. Más novelista que novelista, a pesar de la naturaleza narrativa de los capítulos individuales, cada uno con su propia autonomía, el libro mantiene una coherencia considerable al tiempo que proyecta la desorientación y los significados polisémicos del mundo laboral. El estilo es coloquial pero literario brillante. Los modelos -ciertamente inalcanzables- son numerosos y fácilmente identificables: Rabelais, Sterne, Kafka, Stevenson, Borges, Proust, Céline, Gada, Joyce, Pusati, Harold Pinter, Beckett, Ionesco, García Márquez, Gianni Brera, pero también podrían ser . Se pueden mencionar muchos más nombres.

Referencias culturales tan clásicas y diversas suelen correr el riesgo de apuntar demasiado alto o tirar demasiados hierros al fuego, mientras que Griffey se revela en muchas páginas (el libro tiene unas 800) como un escritor minucioso y seguidor de la “altura”. .

Los narradores que se suceden en la escena a lo largo de la historia son múltiples y varían de un capítulo a otro; Algunas (especialmente Cesco Maghetti, pero no sólo) ocurren con mayor o menor frecuencia, mientras que otras hablan sólo una vez y luego regresan a las sombras, persistentemente impresas en la memoria del lector (un ejemplo para todos: el señor bibliófilo incorregible).

Los capítulos no se presentan en estricto orden cronológico: muy pronto, aunque se indique la fecha al principio de cada capítulo, el lector tendrá que reconstruir minuciosamente la secuencia de los acontecimientos, que al final es un detalle secundario en este tipo de novelas. Tipo. Esto no quiere decir que la continuidad de los episodios sea innecesaria o mundana; Al contrario, responde a los cálculos conscientes del autor, a su historia entrelazada, alternando hábilmente acción, aventura y descripción convincente de lugares que rompen el ritmo de la narrativa multivoz.Ulises Joycean, paisajes oníricos.

A pesar de la riqueza y diversidad de los modelos literarios, los personajes de la multitud densa y magmática, el entorno siempre cambiante (la región de Asti, Turín, México, Samoa, Islandia, el infierno opresivo y grotesco de la burocracia nacionalsocialista…) En definitiva, en su compleja estructura, la novela es una creación unitaria, estrictamente restringida; El autor siempre calibra los hallazgos y las páginas con una sólida intuición.

También es cierto que el libro, por su tono, temas y ambientación inusuales, puede parecer escrito por los autores (como es bien sabido), como señala la posdata Marco Drago. k por Luther Blissett) en lugar del individuo de la vida real Gian Marco Griffi del club de golf.

Una pista de la trama, sin revelar más de lo necesario.

El protagonista principal, Cesco Maggetti, fascista por inercia más que por convicciones íntimas, soldado de la guardia ferroviaria en Asti en 1944, recibe de sus superiores directos la aparentemente extraña pero difícil tarea de dibujar – Dios sabe cómo – un mapa del mapa. . Red Ferroviaria Mexicana. El joven sufre una serie de dolores de muelas que lo acosan casi hasta el final de la novela, y luego sale en busca de un libro (el esquivo Una historia poética y pintoresca de los ferrocarriles en México., cuyo ejemplar se puede encontrar en Italia, será depositado en una biblioteca de Asti, que también está en préstamo), con la esperanza de que este raro volumen le ayude a implementar su pasión y su guerra basándose en circunstancias objetivas, casi tarea imposible. Durante esta desesperada y grotesca odisea, cuyas etapas se extienden hasta la República de Salo, cuyos meses son cortos, se enamora de una joven, una tal Tilde, una bella bibliotecaria inmersa en la literatura, que le ayuda en sus empresas.

La absurda orden enviada a Maghetti, el motor de la historia, comienza desde muy lejos: proviene, sin que él lo sepa, de la más alta jerarquía nazi, persuadida por una mala interpretación de un pasaje del texto, la ciudad de Santa Brígida de Siena, accesible sólo en tren en idioma mexicano, con propósitos fácilmente imaginables, con potencial aterrador. Se dice que está en posesión de un arma. Siguiendo la pista del libro, cuya recuperación es la base para el éxito de su investigación, Cesko emprende un largo viaje que le pondrá en contacto con diversos personajes, algunos de ellos completamente inverosímiles: Epa, un samoano. poeta-cartógrafo alemán que habla con mucha atención, que dibuja personas en los mapas, que fue salvador voluntario con un profesor de Monferrato que ya había escapado de Abia, afectada por el terremoto; Lito, que boxeaba en Nicaragua (o tal vez en Honduras, no lo recuerda), era un trabajador hablador, un caldero de cadáveres, montaba bastidores en Perú, construía ferrocarriles por el mundo, pero sobre todo, a los ojos de Chesko, era único. . Vivió mucho tiempo en México y conoció su red ferroviaria; Meg, la colega fielmente tranquila de este último, equilibra el flujo turbulento de sus palabras; Un serio alcohólico y adicto al opio, seguidor literario de los poetas break de vanguardia; Dos prostitutas, ambas llamadas María, son informantes para salvar sus “vidas benditas”; Giustina, una pobre niña abandonada con un destino ingrato, es la amante de dieciséis años de un oficial nazi; Don Tiberio, un sacerdote pedófilo pero capaz de domar la indescriptible pasión de la carne, que somete a los judíos (y a los partisanos) a los rigores de la persecución, está mal apoyado en esto por una mujer perpetua y de mala gana; Ettore y Nicolau, dos jóvenes cercanos a la oposición; el despiadado comandante de las SS Hugo Krauss; Finalmente, el desarmado Steno, amante del joven bibliotecario loco, héroe de las páginas finales, nada de cabeza hasta la zona de Asti (el oscuro arroyo Borbor), electrocutado y lobotomizado, por amor a Tilde. fluvial, luego mar, luego nuevamente fluvial, un lago en el interior de Islandia, que quizás guarde la clave de la salvación de la joven, los siglos (las leyendas de la mitología nórdica) y el presente bélico (las llamas de Europa) son los más Páginas evocadoras y memorables de toda la novela.

Con cada nuevo esfuerzo de investigación, Chesko se encuentra con un diálogo frío, demorado e interminable por parte de quienes podrían brindarle información decisiva sobre el paradero de la codiciada Historia.

Varios narradores nos llevan por todo el mundo, por ejemplo en la Samoa Alemana, en la desastrosa campaña rusa, en Sudamérica o en la Guerra Cristeria en México de 1928-’29. Poder y orgullo por Graham Greene) y re: un único error ‘literario’ atribuido a un cuento de Jorge Luis Borges que bombardeó un cementerio; Después del acceso, un club requería deletrear una contraseña que cambiaba constantemente, semana tras semana, para gastarla resolviendo el crucigrama de la semana; en la discoteca ‘L’aquila agonizza’, antro de resistencia al nazifascismo; En aquella aventurera carrera por el campeonato de 1943-44 para el Grande Torino de Loic y Valentino Mazzola, nunca fue reconocido; En un drama de asedios y venganzas feroces que ahora se ha convertido en una guerra civil abierta.

El libro es similar al género en cierto modo. Bildungsroman (La novela sobre la mayoría de edad interior): Cesco Maghetti, un mero peón en un juego infinitamente más grande que él al comienzo de la historia, en la cima de su proceso de maduración, comete un acto liberador que establece su condición humana, histórica concreta. y conciencia moral de lo que es: un hombre corriente, un antihéroe.

Incluso los apartes impecablemente dramáticos (por ejemplo, una comedia informal que termina con un breve tiroteo) se presentan irónicamente con una ligereza de tono que subraya la tragedia y el absurdo de los acontecimientos humanos.

El autor se mueve con facilidad entre diferentes registros. La conversación entre Eva Braun y Adolf Hitler parece pertenecer al Teatro del Absurdo (y al menos podemos mencionar Ambos se desmayaron) El debate entre los dos jugadores es tan inquebrantable como ellos dos, y es hilarante e inexplicable. queridos Los británicos (¡y hay otros!), en medio de un tiroteo, cómo explicar, reglas de golf en mano, se refieren a lo que llaman obstrucción. Verde Del cadáver de un soldado alemán, en cuyo rostro se colocó burlonamente la pelota. En el modelo de Borges no hay citas obvias, a veces textuales o apócrifas.

Por supuesto, ya sea por su extraordinaria extensión o por su estructura lírica, argumental y ambiciosa, la novela representó desde el principio una carrera audaz, intentada por su autor en la inactividad forzada del encierro y que finalmente desembocó en un éxito espectacular. General y revisión: una apuesta ganadora segura en todos los niveles.

Muchos lectores encontraron el libro convincente y lo leyeron de una sola vez; Otros (bastantes) admiten que les costó un poco terminarlo, dada su duración y su entorno poco convencional. El escritor cae firmemente en el primer campo. Luego, como siempre, los años le darán el lugar que se merece. Aparte de algunas páginas aleatorias, un defecto inevitable en un mundo de trabajo de tan pronunciado eclecticismo, es una novela cuya aparición en la primera lectura deja pocos rastros.

Evidentemente, estamos esperando con impaciencia al todavía joven Gian Marco Griffi (1976) en el umbral de nuevos experimentos.

Gian Marco Griffi

Ferrocarriles Mexicanos

Laurana Editora, 2022

