En el extranjero: Harry Rowanpera volverá a los rallies y lo hará en México

Una gran sorpresa y un gran placer sobre todo escribir una noticia. Harry Rowanpera Volveré a sentarme en el coche de rally la próxima vez. Rally de las Naciones en México el 1 de abril.

Rowanpere, el padre del actual piloto de fábrica de Toyota, Kalle Rowanbera, ganó Abriendo el Rally de México con un Peugeot 206 WRC, Éxito al correr como evento candidato para futura admisión en el calendario del WRC y dos décadas después Rowan Perei regresará a MéxicoDirigirse y representar el rally en el coche aún no mencionado Finlandia en formato nacional.

Sus palmas presumen bien 15 podios en la máxima categoría con una victoria en el Rally de Suecia de 2001Año alrededor de dos monstruos sagrados como el viejo zorro Rowanpera Grönholm y Panizzi. De aquella gloriosa victoria a la aparición de su último rally Rallylegend 13 años en 206 WRC.

Gracias por el beneficio de su coche en 2002 Rowanbere ganó durante casi una hora encima de eso Equipo N de Mitsubishi Lancer Carlos Eskierto Pero ciertamente no espera que el destino regrese en 2022.

Estas son las palabras que dijo a los micrófonos de dirtfish.com:

Rowanberey reconoció que su regreso a México era seguro, y que andar con su hijo en autos WRC de última generación no fue tan divertido como se había imaginado, y agregó:

Kale me llevó a dar un paseo en su Yaris WRC en Finlandia hace unos años. No quiero ir. Odio ser copiloto, pero Kalle y todo el equipo me dijeron: “¡Te tienes que ir!” Me empujaron dentro del coche. Odiaba ir. Ahora es asunto de Kalle, no mío.