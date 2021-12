Los narcotraficantes sembraron el pánico frente a las costas de México, México

Los turistas se han refugiado por tercera vez en semanas cuando criminales armados abrieron fuego en una playa paradisíaca en la península de Yucatán en México. Tabla de derechos: “Se aconseja a los viajeros a México que presten mucha atención a la seguridad personal. Los delitos violentos son muy altos en todo el país Los casos de acoso sexual contra mujeres han aumentado significativamente “.

Algunos turistas que actualmente se encuentran de vacaciones en la zona hablaron de que “dos o tres hombres armados” desembarcaron en una moto de agua. “De repente tuvimos que callarnos”, le dijeron a Fox News. “Tal vez por cinco segundos la gente en la arena miró a su alrededor. Luego todos se levantaron y corrieron gritando presas del pánico”. Según la policía, no hubo víctimas y los tiradores desaparecieron apenas llegaron, y Lucio Hernández Gutiérrez, jefe de policía de en el estado costero de Quintana Rouge en la Península de Yucatán, dijo que las motos de agua fueron encontradas más tarde desatendidas y confiscadas en menos de tres semanas de tiroteos en varios centros turísticos., El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió un batallón especial de guardias nacionales a patrullar las playas. Se cree que las tropas previenen a los criminales con sus chalecos antibalas. El 5 de noviembre, un grupo de hombres armados ingresó a la playa de Puerto Morelos al sur de Cancún.

Su despido causó pánico entre los turistas. Dos murieron. Las autoridades dijeron que las dos víctimas eran narcotraficantes y que el incidente fue una disputa entre bandas rivales. Muchos carteles luchan por el lucrativo tráfico de drogas en la región. Estos incluyen el Cartel de Jalisco, uno de los más poderosos de México, y una mafia afiliada al Cartel del Golfo, considerado el cartel más antiguo del país. El caso se produce dos semanas después de un tiroteo similar en la terraza de un restaurante cerca de la playa en Tulum, una ciudad turística a unos 130 kilómetros al sur de Cancún. Dos murieron y tres resultaron heridos. Un influencer indoamericano de 25 años de San José, California y un turista alemán de 35 años de Nuremberg fueron asesinados. Los heridos eran dos alemanes y una holandesa. Según un abogado holandés, se trata de un enfrentamiento entre bandas rivales que venden drogas en las calles de la región. En un tiroteo similar en junio, dos narcotraficantes murieron y un tercio resultó herido en una playa cerca de Tulum. La zona costera al sur de Cancún también es conocida como la Riviera Maya por su proximidad a los templos de la cultura maya que existieron hasta la llegada de los colonos españoles. Para aquellos que viajan a México, Giovanni D’Agada, director de la “Mesa de Derechos”, recomienda un mayor enfoque en la seguridad personal. Los delitos violentos son muy altos en todo el país. Por tanto, se recomienda utilizarlo con extrema precaución en todo el país. Informe a la persona de confianza o las autoridades locales en el sitio sobre la situación de seguridad actual y siga sus instrucciones.

Es una buena idea contar con la ayuda de un guía local que se especialice en viajes por carretera y excursiones. Es mejor evitar cualquier tipo de exposición. En cuanto a la descripción de las áreas de riesgo, los síntomas dados son aproximados; Los riesgos no se pueden controlar en un área específica. En particular, los conflictos armados entre bandas de narcotraficantes y otros grupos criminales ocurren en los siguientes estados federales, y existe riesgo de violencia y agresión en Baja California Norte (incluida Tijuana), Chihuahua (incluida Ciudad Juárez), Tamaulipas, Guerrero (incluida Agapulco). ), y Guanajuato (, Mycocon, Veracruz, Nuevo, Lyon, Cohoila y Sonora. No se recomiendan los viajes turísticos y otros viajes que no sean de emergencia a Tamoulibas, Ciudad Juárez y Tijuana debido a las peligrosas condiciones de seguridad. Esté especialmente atento en el resto de Baja California Norte y Chihuahua, a lo largo de la frontera de Estados Unidos con Nuevo León, Coahuila y Sonora, así como en Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michocán y Veracruz. Anti corrupcion. En el área metropolitana de la Ciudad de México también operan narcotraficantes y bandas criminales. Los secuestros, las demandas de pagos de seguridad y los tiroteos van en aumento, afectando partes de la ciudad que alguna vez se consideraron seguras. Tenga cuidado y esté atento, especialmente por la noche y los fines de semana. En los estados sureños de Chiapas y Oaxaca, especialmente en carreteras nacionales y remotas, se realizan robos a mano armada contra pasajeros, en ocasiones con fatalidades. Los obstáculos pueden deberse a tensiones políticas y sociales. Estos hechos suelen ir acompañados de actos de violencia. Los vehículos continúan siendo golpeados por piedras y parcialmente quemados. Se recomienda precaución en tales áreas.

Los enfrentamientos violentos entre bandas de narcotraficantes y tiroteos entre bandas de narcotraficantes y las fuerzas del orden público pueden ocurrir en cualquier momento en otros estados federales. Repetidamente, personas no relacionadas también sufren. Recomendado con especial precaución debido a la muy alta tasa de criminalidad. Los delitos violentos son muy altos en todo el país. La posesión de armas de fuego está muy extendida y a menudo es utilizada por delincuentes. Los actos violentos pueden provenir de bandas organizadas o de delincuentes individuales. Los delitos contra las mujeres y los casos de agresión sexual han aumentado significativamente, especialmente en las grandes ciudades y en los centros turísticos de Tulum, Cancún y Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo. Por ejemplo, muchos murieron y resultaron heridos en los siguientes incidentes: el tiroteo en Cancún en junio de 2021 y el tiroteo en Tulum a principios de marzo de 2021. Los carteristas, los ladrones y los asaltantes armados abundan en las calles y en el transporte público, especialmente en las horas punta. Los robos violentos de automóviles se han incrementado dramáticamente. Las roturas en los coches de alquiler también son habituales. Los intentos de extorsión y secuestro son altos, especialmente en la Ciudad de México. A menudo se trata de convulsiones repentinas, durante las cuales la víctima se ve obligada a comprar o retirar dinero con una tarjeta de crédito. Un nuevo tipo de delito involucra los secuestros falsos, también conocidos como secuestros virtuales (secuestros virtuales), donde se persuade a los familiares para que secuestran a un miembro de la familia, exigiendo un rescate inmediato.

cs – Giovanni d’Agada