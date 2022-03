Es excorresponsal estadounidense del New York Times y experto en documentales. tiene 51 años

Brent Renat, Un corresponsal estadounidense del New York Times fue asesinado por las fuerzas rusas en Ucrania. El jefe de policía de la región de King, Andrei Nepitov, hizo el anuncio en una publicación de Facebook. En Twitter, se han publicado fotos de los documentos del reportero, lo que confirma su destino.

Periodista estadounidense asesinado: documentales sobre zonas de guerra con su hermano

Más información

Brent Renat (izquierda) es un documentalista, productor de televisión y programador de cine con su hermano Craig Renat. Ambos son ganadores del premio PeBody y han trabajado juntos en la ciudad de Nueva York y Little Rock, Arkansas.

“El trabajo de los hermanos Renaud los ha llevado por todo el mundo a los muchos conflictos y puntos conflictivos de la última década, incluidas las guerras en Irak y Afganistán, el terremoto en Haití, la guerra contra las drogas en México y la agitación política en Egipto”. lee el Centro Pulitzer.

Sus películas y programas de televisión han obtenido un beep, un premio IDA a la mejor serie de televisión, dos premios Overseas Press Club, dos premios Columbia DuPont y un premio por trabajar con el New York Times. Ha obtenido premios como el Premio Muro.

¡Putin es un nuevo Hitler! periodista estadounidense Brent Renat Cualquier momento ¡Asesinado hoy por los rusos en la ciudad de Irfin, cerca de Kiev! También resultó herido un periodista extranjero y nuestros soldados están tratando de llevarlo al hospital.

La información es correcta (de la policía ucraniana). #Ucrania pic.twitter.com/rDCMepUZAR – Tetiana Vysotska 💙💛 (Tetiana Vysotshika) (UkraNews) 13 de marzo de 2022

Dinámica – El reportero y el colega herido también se pararon Captura de refugiados que salen de Irfin Cuando fueron atrapados en un tiroteo en un puesto de control. Renault recibió un disparo en el cuello y murió instantáneamente cuando su colega fue trasladado al hospital. En un video en redes sociales se puede escuchar la versión del periodista lesionado contando cómo fue alcanzado por balas en el cuello de Renat. “Estábamos filmando a los refugiados que huían”, dice.

reacción – “Estamos profundamente entristecidos por la muerte de Brent Renat. Brent fue un fotógrafo y director talentoso que colaboró ​​con nosotros a lo largo de los años. The New York Times escribe en un comunicado tras el asesinato de Renat en Irfin. “Aunque ha colaborado con el NYT en el pasado (más recientemente en 2015), no fue a Ucrania por un periódico. Los informes iniciales indican que trabaja para nosotros porque fue descubierto con una tarjeta de periódico que le dieron hace varios años para un trabajo”, continúa la nota.

Quién – Renat cumplió 51 años hace un mes. Coproducido con su hermano Craig, un director independiente, coprodujo “Surviving Heights Earthcake: Children”, una coproducción ganadora del premio DuPont-Columbia 2012 con el programa multimedia del New York Times “A Year at War”. Un ejemplo del arte y la narración interactiva que se vivió en línea. Brent ha estado produciendo películas y programas de televisión con su hermano durante los últimos veinte años. Son conocidos por contar las historias de la humanidad en puntos críticos del mundo, como los terremotos en Haití, Irak, Afganistán, los disturbios políticos en Egipto y Libia, la lucha por Mosul, el extremismo en África y la violencia de los cárteles. Crisis de jóvenes refugiados en México y Centroamérica.