Lozano tiene tres abogados en México, por eso De Laurentiis le regaló un anuncio publicitario (cortesía).

La posibilidad de una selección del mexicano es atractiva para Napoli, esto se debe a los anuncios de ESPN.

El delantero mexicano de Napoli, Hirving Lozano, corre con el balón durante el partido de fútbol de la Serie A italiana entre Napoli y Lazio en el Stadio Diego-Maradona el 3 de marzo de 2023 en Nápoles. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)

Ayer, en una entrevista con ESPN, el presidente Nápoles, Aurelio De Laurentiis vuelve a hablar de Lozano. Puso una especie de ad-ad en el mexicano, y dijo:

«no creo lozano Un tonto, cuando llegue el momento de conocer y prestar atención a su nuevo entrenador, entenderá que es mejor extender su contrato o probar en otros lugares.».

Corriere dello Sport escribe que el mensaje claro que De Laurentiis quería entregar al mexicano es que Lozano tiene al menos tres clubes en México y quiere ficharlo. Napoli también tiene una perspectiva intrigante de sacar provecho de un jugador cuyo salario expirará en un año.

Diario deportivo escribe:

“En México, Lozano no tiene uno, ni dos, tal vez tres pretendientes, explicaron, y él puede elegir dónde quedarse. Debe ser esta perspectiva, que debe ser intrigante para Napoli, lo que empujó a De Laurentiis a la audiencia publicitaria a través de la micrófonos de ESPN.

De Laurentiis ya envió un mensaje a los agentes de Lozano y Zielinski durante la rueda de prensa para entregar las nuevas camisetas del Napoli, cuando anunció:

“No tienes que hacer promesas marineras. Tenemos nuevo entrenador y tenemos mucha confianza en él. También tiene experiencia fuera de Italia pero estamos en reconstrucción. Tenemos jugadores importantes, pero me enseñas que cuando una persona está satisfecha, el fuego sagrado puede apagarse sin razón. Mi trabajo es permanecer muy, muy cerca del equipo para mantener encendido el fuego sagrado de la competitividad la próxima temporada. No quiero que se sientan completos y satisfechos. No quiero ser malo con nadie, pero son lo suficientemente jóvenes como para ser presa de agentes enloquecidos que no entienden lo que considero un acto estúpido e inútil. Pero cuando no juegas durante un año, tus acciones valen menos y luego te miras en el espejo y dices que soy un pobre tonto.