Recuperación de Lozano, más larga aún: condiciones mexicanas

Otra parada para Hirving Lozano: el mexicano podría regresar con el Udinese en tres partidos – Actualización

El Napoli de Spalletti todavía tiene que prescindir Hirving Lozano. Según se informó en estas horas, el jugador azul -a diferencia de Anguissa- no estará disponible ante el Milan y el tiempo de recuperación aún es largo. Uno de los jugadores está estacionado en boxes. El problema del hombro desarrollado en la selección Además, no se requiere cirugía en este momento. Sin embargo, las terapias dirigidas permiten una pausa más corta y la versión actual Mañana Lozano ha identificado que puede estar disponible 19 de Marzo¿Cuándo serán desafiados los napolitanos?Udinese. Lozano, a la luz de lo aprendido, solo puede presentarse contra el equipo de Sophie, aunque lo más adecuado sería sacar lo mejor de México. Espera hasta abril. Mientras tanto, la empresa a la sombra del Vesubio ya avisó a la federación mexicana: “Lozano, si no se recupera, No responderá a las citaciones de México contra Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Carreras decisivas para clasificarse para los Campeonatos del Mundo a finales de este mes”.



