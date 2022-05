El vestido strapless de Leila Moss es precioso

¿Dónde vas de vacaciones este año? Tanto si todo está organizado como si no, es hora de empezar a pensar en el outfit a contratar como el compañero perfecto para las aventuras veraniegas. La lista incluye el minivestido asimétrico y expresivo de GCDS ‘Elodie’, el vestido blanco claro de Alice Pagani en Milán, el azul claro de Modilde Lucidi en Palm Springs y Candid and Jandi de Eli Canalis en Melros Avenue. . Y se conecta con estos El vestido strapless de Lila Grace Moss ya está de gira en México.

Bajo su última publicación, publicada el 21 de mayo de 2022, “Maxiloco” escribió la sucesora de Kate Moss. Posa en un jeep con sus amigos mientras imaginamos la “parada congelada” de su viaje a México. En el tercer plano, entre el impresionante paisaje y el selfie en el espejo, Lila Moss publicó en Instagram el vestido de verano con el que siempre hemos soñado.

Vestidos de verano 2022: el vestido sin tirantes de Leela Grace Moss es precioso

El vestido paleta atardecer que lució Leila Moss en México tiene escote recto, Strapless, y con un degradado muy ligero que combina el rojo con el magenta y el amarillo. Para acceder a ella, Leila eligió collares de oro con colgante de corazón y colgante verde esmeralda. Cuánto tiempo será, no lo sabemos. Asegúrese de que no se deslice para cumplir con las próximas vacaciones de verano. Si no puedes esperar a las mejillas rojas como Leela Grace, pruébalo. “Maquillaje femenino limpio”, la tendencia a querer que las mejillas estén al sol.

